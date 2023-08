Isernia/ Blitz antidroga: uno degli indagati era ai domiciliari nel capoluogo pentro

Anche la provincia di Isernia interessata dalla maxi operazione antidroga che ha riguardato varie province in Italia.

I militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, con l’ausilio di elicotteristi e di unità cinofile dell’Arma e dei locali Comandi Arma competenti per territorio, hanno infatti eseguito un’ordinanza emessa nei confronti di 17 persone destinatarie delle misure cautelari: 4 in carcere, 2 agli arresti domiciliari, 3 col divieto di dimora, 8 con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Tra loro anche un ex Carabiniere.

Tra gli arrestati anche un indagato confinato ai domiciliari a Isernia, per altri reati legati alla droga e raggiunto da una nuova ordinanza di misura cautelare.

Le accuse rivolte agli indagati sono, in concorso tra loro e a diverso titolo, di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzato allo spaccio nonché di porto di armi comuni da sparo illegalmente detenute.

Foto di repertorio