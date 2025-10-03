Isernia/Asrem riorganizza le prestazioni di risonanza magnetica

A fronte del potenziamento e dell’ammodernamento delle apparecchiature di radiodiagnostica del P.O. Veneziale di Isernia, fino al 15 ottobre 2025, le prestazioni di risonanza magnetica sono state riorganizzate, collocando i pazienti prenotati presso altre strutture, così da garantire costantemente un servizio adeguato e vicino ai cittadini.

Gli utenti coinvolti sono stati raggiunti dal call center Asrem per la proposta di nuovi appuntamenti. Alcuni, però, non sono riusciti a rispondere al telefono o non hanno fornito un recapito al quale essere rintracciati. Per questo motivo, chi non ha avuto modo di confrontarsi con il call center è pregato di contattare il numero 0875-752626.

ASReM ringrazia gli utenti per la gentile collaborazione.