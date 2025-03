Isernia/Alienazione degli immobili di proprietà dello IACP

L’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Isernia, con decreto del Commissario Liquidatore

n. 5/2025, ha approvato il programma delle alienazioni degli immobili di proprietà dell’Ente presenti

sull’intero territorio provinciale e rientranti nei requisiti di cui al Decreto del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti del 24 febbraio 2015.

L’elenco dei beni da alienare comprende esclusivamente gli immobili per uso abitativo regolarmente

assegnati ed acquistabili dagli assegnatari in possesso dei relativi requisiti stabiliti dal citato DM.

“E’ una buona opportunità per gli occupanti degli alloggi popolari che da tempo aspirano a diventare

proprietari delle rispettive case assegnate, che pone fine a lungaggini burocratiche e a una inutile

gestione pubblica di beni rientranti nella possibilità di essere appunto venduti ai soggetti privati

interessati.

La fascia di persone coinvolte è molto ampia in quanto abbraccia tutto il territorio provinciale, per cui

tale iniziativa porterà sicuramente a una buona riqualificazione del patrimonio immobiliare che viene

svincolata da procedure pubbliche di tipo collettivo ormai superate..

Contemporaneamente, la vendita degli alloggi consente alle casse dello IACP di acquisire liquidità

immediate che tornano utili per predisporre interventi migliorativi oltre che per far fronte alle difficoltà

economiche che a volte rendono difficili anche operazioni di manutenzione ordinaria degli edifici e a

una notevole riduzione del carico di lavoro presso gli uffici, ormai sottodimensionati e con carenze di

organico evidenti”.

L’elenco degli alloggi in vendita è pubblicato sulla home page del sito IACP all’indirizzo

https://www.iacpisernia.it/ oltre al modello di Manifestazione di Interesse all’acquisto che, dovrà essere

compilato dall’interessato ed inviato al IACP all’indirizzo pec iacpis@pec.iacpisernia.com. Per tutte le

unità non abitative e quelle attualmente non assegnabili ma comunque inserite nel piano, saranno

pubblicati specifici avvisi per i quali sarà data idonea pubblicità istituzionale