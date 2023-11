Isernia, 25 novembre: La Polizia di Stato celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Anche quest’anno, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione

della violenza contro le donne la Polizia di Stato è in prima linea con la campagna

permanente “Questo non è amore” per contrastare il fenomeno e prevenire i femminicidi.

Domani 25 novembre gli operatori specializzati della Questura di Isernia

condivideranno l’iniziativa promossa dagli studenti dell’ISIS “Cuoco-Manuppella” con un

punto informativo al Parco Stazione, dove è previsto l’arrivo del corteo studentesco e dove

sarà allestita un’area tematica con i lavori degli alunni dell’Istituto.

Nell’occasione verrà presentata l’edizione 2023 dell’opuscolo curato dalla Direzione

Centrale Anticrimine della Polizia di Stato che riassume tutte le iniziative intraprese a

sostegno delle vittime e degli autori delle violenze e i risultati raggiunti.

Come sempre, la brochure contiene consigli utili e i dati che consentono di

focalizzare le tendenze, i “fattori di rischio” e le “vulnerabilità”, affinchè le donne

comprendano come difendersi, superando la paura di essere giudicate, la vergogna di

raccontare episodi della propria vita privata e – soprattutto – il timore di rimanere sole.

L’obiettivo prioritario è quello mettere in sicurezza le vittime agendo nel contempo

sul maltrattante con strumenti che hanno dato prova di concreta efficacia. Grazie agli

strumenti normativi di cui la Polizia di Stato è in possesso e grazie all’elevata

specializzazione maturata in questa materia sono stati raggiunti importanti risultati, sia

nell’azione di prevenzione, sia in quella di intervento.

Proprio il perfezionamento delle procedure di intervento ha consentito di agire sul

piano della “prevenzione”, dove si gioca la partita principale contro il femminicidio, in

primis con lo strumento dell’Ammonimento del Questore, che i dati testimoniano essere

estremamente efficace perché evita il reiterarsi dei comportamenti violenti, bloccando il

c.d. “ciclo della violenza” e scongiurando conseguenze estreme.

Nel primo semestre dell’anno in corso gli ammonimenti irrogati sono aumentati del

33% rispetto all’analogo periodo del 2022; il soggetto ammonito, nel 69% circa dei casi,

era un partner o un ex-partner e si registra solo il 6% di recidiva tra i soggetti ammoniti,

segnale che i progetti di rieducazione e supporto psicologico per i maltrattanti stanno

raccogliendo riscontri positivi.

Un brillante risultato, conseguito anche grazie ai protocolli adottati dalla Polizia di

Stato.

Infatti, grazie al Protocollo Zeus, ormai operativo in numerose province, l’azione di

prevenzione della Polizia di Stato prosegue anche dopo la notifica dell’ammonimento,

poiché al destinatario del provvedimento è offerta la possibilità di intraprendere un

percorso virtuoso di “recupero”, precipuamente finalizzato a far maturare nell’interessato la

consapevolezza del disvalore del proprio comportamento, usufruendo delle capacità

specifiche di professionisti impiegati nei centri dedicati agli autori di comportamenti violenti

o persecutori.

Le iniziative di “follow up” degli autori di atti di violenza costituiscono la “nuova

frontiera” della prevenzione, dal momento che le situazioni più pericolose sono

assoggettate ad un costante monitoraggio congiunto operato dalle Divisioni Anticrimine

delle Questure e dai centri per il recupero dei maltrattanti, il cui esito informativo mette

l’Autorità di Pubblica Sicurezza in condizione di adottare misure di prevenzione più incisive

(es. la Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza) oppure l’attivazione di servizi di

vigilanza specifici per le donne in pericolo.

E’ costante però anche l’impegno teso a favorire l’emersione delle situazioni di

violenza, offrendo alle vittime – attuali e potenziali – il massimo supporto, nella

consapevolezza dell’importanza di rompere l’isolamento e trovare il coraggio di parlare di

ciò che avviene tra le mura di casa.

Nell’ottica dell’amplificazione del concetto di “rete” che vuole coinvolgere il maggior

numero di istituzioni, associazioni e singoli cittadini, il personale specializzato della

Questura di Isernia sarà presente nella mattinata di domani al Parco Stazione con una

postazione dedicata, dove si potranno ricevere informazioni sulle attività della Polizia di

Stato nella lotta contro la violenza di genere, condividendo idee e progetti.

Inoltre, proseguirà nei prossimi giorni la campagna itinerante con il camper

istituzionale nei centri della Provincia per portare “tra la gente” il messaggio di

consapevolezza e rispetto.

Vi aspettiamo numerosi.

essercisempre #questononèamore #aiutiamoledonneadifendersi