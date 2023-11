Isernia/ 17enne denunciato per spaccio e sanzione amministrativa per un diciottenne

La Squadra Mobile e l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di

Isernia, nei giorni scorsi, hanno condotto ulteriori servizi di controllo presso la stazione ferroviaria di Isernia.

Durante le attività sono state identificate diverse persone presenti presso lo scalo ferroviario: tra queste due giovani, già noti agli operatori per i loro precedenti di polizia, sono stati controllati e successivamente sottoposti a perquisizione personale.

Il primo soggetto, 17enne di Isernia, occultava 16 grammi di hashish e un bilancino di precisione; l’altro, appena maggiorenne, era in possesso di un grammo e mezzo di hashish per uso personale.

Il minorenne è stato deferito alla Procura dei Minori di Campobasso per il reato di detenzione ai

fini di spaccio di sostanze stupefacenti; il maggiorenne è stato, invece, segnalato alla locale

Prefettura per la sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/1990.

Al momento, il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e l’ indagato potrà far

valere le proprie ragioni difensive innanzi all´Autorità Giudiziaria ai sensi del Codice di Procedura Penale.

