Innovazione in Oncologia: il Consorzio EUCAIM Presenta ‘Cancer Image Europe’ con il contributo del Neuromed

Il consorzio EUCAIM e la Commissione Europea hanno annunciato il primo rilascio della

piattaforma “Cancer Image Europe”, rivolta ai ricercatori, ai clinici e agli sviluppatori di

Intelligenza Artificiale (AI) di tutta Europa per aprire la strada alle innovazioni nella diagnosi e

nel trattamento del cancro. Al consorzio partecipa il Dipartimento di Innovazione in

Ingegneria e Fisica dell’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli (IS), che contribuisce alla realizzazione

degli algoritmi di Intelligenza Artificiale e alla definizione dei dati PET, in stretto coordinamento

con l’Infrastruttura di Ricerca Europea Euro-BioImaging.



La prima versione della piattaforma EUCAIM presenta diverse caratteristiche importanti. Tra

queste, un catalogo pubblico di dati di diagnostica per immagini (imaging) del cancro provenienti dagli archivi (“repository”) dei progetti “AI for Health Imaging”, consultabili attraverso uno strumento di ricerca che aiuterà a comprendere tutte le informazioni disponibili.

La piattaforma, infine, mira a riutilizzare arricchendoli i componenti chiave di altri progetti di ricerca finanziati dall’UE nel campo oncologico.



Commentando questo importante traguardo, Ignacio Blanquer, che guida lo sviluppo

dell’infrastruttura EUCAIM, afferma “questo prototipo iniziale di EUCAIM è una prova di concetto per il modello ‘federativo’ perseguito in EUCAIM. Sarà la base per un’infrastruttura completa per la condivisione, il riutilizzo e l’uso dei dati di imaging del cancro, in particolare utilizzando tecniche di AI”.



Il professor Luis Martí-Bonmatí, Coordinatore Scientifico di EUCAIM, aggiunge che “questo è il

primo passo verso la creazione della più grande infrastruttura di imaging del cancro conosciuta fino ad oggi in Europa. Nei prossimi mesi, il progetto EUCAIM continuerà a estendere le funzionalità della piattaforma, collegandosi ad altri repository di ricerca, programmi di screening e altri database in vista del suo prossimo aggiornamento, previsto per giugno 2024″.

Con l’infrastruttura Cancer Image Europe, il progetto EUCAIM affronta il problema della

frammentazione degli archivi di immagini del cancro esistenti. Sarà infatti realizzato un Atlante

Distribuito, con oltre 60 milioni di dati di immagini del cancro, naturalmente in forma anonima,

da oltre 100.000 pazienti. I dati, accessibili a clinici, ricercatori e innovatori in tutta l’Unione

Europea, saranno cruciali per lo sviluppo e la verifica degli strumenti di Intelligenza Artificiale

rivolti alla lotta contro il cancro.



“La nostra partecipazione nel consorzio EUCAIM – dice Nicola D’Ascenzo, Responsabile del

Dipartimento di Fisica Medica ed Ingegneria del Neuromed – testimonia l’importanza della

collaborazione transnazionale nel campo della ricerca oncologica. Grazie al nostro Dipartimento di Innovazione in Ingegneria e Fisica, il Neuromed è in prima linea nella definizione degli algoritmi di Intelligenza Artificiale e dei dati PET. Questa collaborazione rafforza il nostro impegno nella lotta contro il cancro e nell’avanzamento delle tecnologie diagnostiche”.



Il progetto EUCAIM è una pietra miliare dell’Iniziativa Europea sull’Imaging del Cancro, avviata

dalla Commissione Europea. Un fiore all’occhiello del Piano Europeo per Battere il Cancro, che

mira a promuovere l’innovazione e la diffusione delle tecnologie digitali nel trattamento e nella cura dei pazienti, in modo da ottenere decisioni cliniche, diagnostiche, trattamenti e medicina predittiva più precisi e rapidi.