Incentivi per i medici che scelgono l’Ospedale di Agnone, la misura della Giunta comunale a sostegno del Caracciolo

La Giunta comunale di Agnone, guidata dal sindaco Daniele Saia, ha approvato la delibera

n. 3/2026 nella quale vengono definite importanti misure di incentivazione rivolte ai medici

che sceglieranno di lavorare presso l’ospedale “San Francesco Caracciolo”. Si tratta di un

provvedimento concreto e mirato, adottato per rispondere ai gravi problemi di carenza di

personale che rendono sempre più complessa l’erogazione dei servizi sanitari.



La delibera prevede un pacchetto di incentivi pensato per favorire il trasferimento e la

permanenza dei medici ad Agnone. In particolare, le misure comprendono: un contributo

fino a 4.000 euro annui per ciascun medico per sostenere il pagamento dell’affitto; la

contribuzione del 50% delle spese documentate per le utenze di acqua, luce e gas; l’uso

gratuito delle strutture sportive del territorio comunale; l’accesso gratuito a corsi ed eventi

culturali organizzati dal Comune; l’abbonamento omaggio alla stagione teatrale dell’Italo

Argentino e l’esonero dal pagamento dei parcheggi sulle strisce blu. Il provvedimento,

inoltre, non esclude l’introduzione di ulteriori agevolazioni in futuro.



Nel mese di giugno del 2025, in questa direzione, era già stata approvata la delibera n. 121

che prevedeva per i medici un sostegno nel pagamento del canone d’affitto. Con il nuovo

atto, la Giunta ha deciso di ampliare il pacchetto degli incentivi per rendere ancora più

attrattiva la permanenza ad Agnone.



“Durante l’incontro sulla sanità convocato dal Presidente Roberti, alla presenza dei vertici

Asrem e dei commissari, ho chiesto – ha dichiarato il sindaco Daniele Saia – che il

pacchetto di incentivi approvato dal Comune venga richiamato, a titolo informativo, nei

bandi di concorso per i medici destinati all’ospedale Caracciolo. L’Azienda sanitaria si è

mostrata disponibile a citare la delibera, ci auguriamo che questi benefit possano

rappresentare un ulteriore stimolo per i camici bianchi a scegliere di prendere servizio nel

nostro ospedale. Questi incentivi per i medici non rappresentano uno svantaggio per i

cittadini di Agnone, ma significano tutelare la loro dignità e il loro diritto alla salute. Se

l’ospedale funziona – ha concluso Saia – funziona tutta la comunità”.