Il Festival Borgo in Jazz arriva a Isernia con uno speciale concerto in omaggio a Federico Fellini: sul palco la New Talents Jazz Orchestra

Mercoledì 19 agosto a Isernia si terrà una nuova tappa del Festival Borgo in Jazz (www.borgoinjazzfestival.it), che quest’anno festeggia il suo decennale organizzando in dieci centri storici del Molise – San Giuliano del Sannio, Baranello, Guardialfiera, Spinete, Ripalimosani, Sepino, Ferrazzano, Isernia, Pietracupa e Gambatesa – concerti di grandi artisti nazionali e internazionali.

In piazza Sanfelice, alle ore 21.00 si terrà un evento speciale, “Fellini e la musica”, che omaggia uno dei registi fondamentali per la storia del cinema italiano e internazionale: Federico Fellini. Protagonista la New Talents Jazz Orchestra diretta da Mario Corvini, una formazione nata a Roma e costituita da 17 talenti del panorama jazz, che negli anni si è esibita in molti contesti prestigiosi. Special guest, uno dei più importanti clarinettisti italiani, Gabriele Mirabassi, eccellente interprete dalla carriera internazionale. Per le colonne sonore dei suoi film, Fellini si è affidato sempre a mani sapienti: indimenticabili i temi scritti da Nino Rota per i suoi più importanti capolavori, così come quelli composti da Luis Bacalov e Nicola Piovani.

In questo concerto, la New Talents Jazz Orchestra eseguirà le musiche più famose delle opere felliniane, eseguendo in chiave originale le colonne sonore di meravigliosi film come Otto e mezzo, La strada, La dolce vita, Le notti di Cabiria, Amarcord.

Il biglietto d’ingresso, a €5, è già disponibile in prevendita su Boxol al link https://www.boxol.it/it/advertise/borgo-in-jazz-festival-2023/411430



Prossimi appuntamenti

Il 26 luglio a Spinete arriva il grande batterista statunitense Joe Farnsworth, in trio con Giulio Scianatico e Bruno Montrone. Il 28 luglio a Ripalimosani doppio concerto: alle 22.00 protagonista il raffinato duo formato dal sassofonista argentino Javier Girotto – tra i più acclamati strumentisti jazz in Italia – e dal fisarmonicista Vince Abbracciante, mentre alle 23.30 sarà live la formazione AnyIdeas? 4tet seguita da una jam session. Il 3 agosto a Sepino è la volta della grande cantante Greta Panettieri che presenterà con un eccellente quintetto il nuovo album Into my garden. Il 4 agosto a Ferrazzano doppio concerto: il primo a salire sul palco alle 22.00 sarà il Norma Ensemble costituito da quattro musicisti di punta del jazz italiano – Marcello Allulli, Enrico Zanisi, Jacopo Ferrazza e Valerio Vantaggio – mentre alle 23.30 si esibirà il Giacomo Serino 4tet seguito da una jam session. Il 5 agosto tappa a Spinete con il brillante trio formato da Andrea Pozza, Aldo Zunino e Giovanni Scasciamacchia.

Il 9 agosto il festival arriva a Gambatesa: alle ore 22.00 si terrà un evento in collaborazione con la Fondazione Roma Tre Teatro Palladium: il concerto della Roma Tre Jazz Band per il progetto “Sound for Silents III – Il cinema muto musicato dal vivo”. Seguirà l’esibizione del musicista vincitore del Premio Massimo Urbani 2023: un live organizzato in collaborazione con l’Associazione Musicamdo di Camerino. Il 10 luglio si rimane a Gambatesa con il Poems Trio formato da altre tre eccellenze del panorama jazz nazionale: Giovanni Amato, Dario Deidda e Pietro Lussu. Il 13 agosto ultima tappa della X edizione del festival, nel suggestivo borgo di Pietracupa: concerto del Riccardo Marchese Quartet in collaborazione con l’Accademia Europea d’Arte Le Muse.

Nata nel 2014 da una iniziativa del sassofonista molisano Nicola Concettini, e organizzata dall’Associazione Borgo in Jazz di Gambatesa, la manifestazione ha riscosso negli anni sempre maggior successo grazie agli eventi e ai concerti itineranti nei centri storici del Molise che, oltre alla promozione della musica jazz, hanno valorizzato i luoghi, l’arte e l’enogastronomia regionale di qualità. Rilevanti per il 2023, le partnership instaurate con importanti realtà del territorio nazionale: il Premio Massimo Urbani, la Fondazione Roma Tre Teatro Palladium, il Monfrà Jazz Festival gestito dalla Accademia Europea d’Arte Le Muse, l’Associazione Musicamdo di Camerino.



Tutte le partnership di Borgo in Jazz 2023

Tante le partnership con gli enti del territorio regionale molisano: Comune di Spinete, Comune di Gambatesa, Comune di Pietracupa, Comune di Ripalimosani, Comune di Ferrazzano, Pro Loco di Ferrazzano, Nuova Pro Loco Ripalimosani, Ass Pro-Gambatesa, Premio Massimo Urbani, Monfrà Jazz Festival (scambio di artisti e prodotti tipici), Associazione Culturale “Il Borgo inaspettato” di Pietracupa, Ass. di formazione SIMPOSIO di Ripalimosani, Ass. Culturale “I Maitunat”, Cooperativa Sociale Ametista ONLUS, Pro Loco di Baranello, Comune di Baranello, Comune di Isernia, Comune e Pro Loco di Guardialfiera, Comune di Sepino, Associazione Sepino nel cuore, Fondazione Roma Tre Teatro Palladium e Università Roma Tre, licei musicali “Giordano Bruno” di Roma, “Santa Rosa” di Viterbo e “G.M. Galanti” di Campobasso.

Il Festival è realizzato con il contributo del MiC – Ministero della Cultura, Regione Molise – Assessorato alla Cultura, dei Comuni di Gambatesa, Isernia, Spinete, Ripalimosani, Sepino, Pietracupa e delle Pro loco di Baranello, Guardialfiera, Ferrazzano. È parte del circuito I-JAZZ.