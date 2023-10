Fornelli, edilizia scolastica: partiti nuovi interventi per un valore totale di €1.034.000,00

Il Sindaco di Fornelli, Giovanni Tedeschi, porta a conoscenza della cittadinanza che sono stati

avviati sul territorio comunale ulteriori interventi per l’edilizia scolastica, con un investimento (che si somma ai diversi milioni di euro investiti in precedenza) di €1.034.000,00. Non si ferma, dunque, l’azione dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Tedeschi.



“Con Il Pnrr abbiamo colto -spiega il sindaco di Fornelli – una ulteriore occasione (non facendoci

trovare impreparati grazie anche alla programmazione di lungo periodo che caratterizza questa

Amministrazione) per ottenere importanti finanziamenti, grazie ai quali procederemo in breve

tempo ad ampliare la mensa scolastica, l’asilo nido, e la scuola dell’infanzia, oltre che a recuperare l’edificio scolastico in località Bivio.



In tal modo, quindi, diventa ancora più ampia l’offerta di servizi integrativi e complementari

dell’asilo nido. Con soddisfazione e con la solita concretezza, l’amministrazione comunale –

conclude Tedeschi – continuerà a lavorare per la comunità fornellese”.