Fornelli: boom di turisti a Fornelli in occasione dei mercatini nel centro storico. Il gemellaggio con la citta’ di Sauve segna un passaggio storico

Tre giorni di eventi promossi dal comune di Fornelli con il patrocinio della Regione

Molise e la collaborazione della Pro Loco. La prima edizione dell’evento denominato “Il Molise a

Tavola Tra i Borghi piu’ belli d’Italia, ha fatto registrare il tutto esaurito lo scorso week-end nel

comune molisano della Valle del Volturno. Enogastronomia protagonista, con i prodotti tipici del

Molise come l’Olio, le produzioni dolciarie, insaccati, tartufo, formaggi tipici molisani, vino e

molto altro ancora. Numerosi gli espositori giunti a Fornelli per l’occasione che l’intera

Amministrazione comunale intende ringraziare. Tanti eventi a corollario della manifestazione, tra

cui le esibizioni serali con la musica popolare molisana protagonista. Molto apprezzate le esibizioni

dei Bufu’ di Casacalenda e del gruppo folk “Ru Maccatur” di Carpinone.



Uno dei momenti piu’ attesti della tre giorni promossa in paese dall’Amministrazione Comunale

Tedeschi e’ stato, sicuramente, quello del gemellaggio suggellato dalla firma del protocollo ufficiale

tra il comune di Fornelli e la cittadina francese di Sauve, alla presenza delle delegazioni di entrambi

i paesI. Il sindaco Giovanni Tedeschi e quello francese di Sauve Olivier Gaillard si sono dati

appuntamento in Francia per il gemellaggio di ritorno nel prossimo mese di giugno. Il Convegno

promosso per l’occasione, che si e’ svolto, nella splendida e lussureggiante sala convegni del

Palazzo Carmignano D’Acquaviva, ha visto anche la partecipazione della Regione Molise con

l’assessore Salvatore Micone, che si e’ complimentato con il comune di Fornelli per la qualità

dell’evento proposto a turisti e curiosi. Bilancio finale tracciato anche dall’Amministrazione

comunale Tedeschi.

“Abbiamo vissuto una tre giorni storica ed indimenticabile – dichiarano gli amministratori locali –

segnata dalla presenza in paese di migliaia di turisti per tutto l’arco del week-end. Il tutto aperto

dall’inaugurazione dell’opera artistica dedicata a Bitcoin e realizzata dal giovane artista locale

Mattia Pannoni.

Abbiamo virato lo sguardo al futuro a sostegno delle nostre attività commerciali locali e dello

sviluppo turistico. Con la cittadina di Sauve abbiamo stipulato un patto di amicizia e rispetto che

andrà avanti con tante iniziative che legheranno la Francia all’Italia ed in particolare al comune di

Fornelli. Inoltre, va ricordato l’importante momento sportivo vissuto nella giornata di domenica 4

maggio con la terza edizione della gara podistica Corri tra i Borghi piu’ Belli d’Italia, promossa

dall’Asd Running Pentria, che ringraziamo per il grande impegno. Allo start della gara anche il

consigliere regionale delegato allo Sport Armandino D’Egidio.

Ringraziamo – conclude l’Amministrazione Tedeschi – tutti coloro che hanno deciso di

trascorrere qualche ora di svago e relax nel nostro Borgo Medievale durante la tre giorni DAL 1

AL 3 MAGGIO”.