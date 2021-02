Emergenza Coronavirus/Agnone: emanata ordinanza sindacale restrittiva

Dopo il cluster accertato nella giornata di ieri di 23 positivi al Covid, il Sindaco di Agnone Daniele Saia ha emanato una nuova Ordinanza con norme più astringenti.

Con ordinanza n.8/2021, il Sindaco Daniele Saia ordina:

1. Dalla data del 24 febbraio 2021 e fino al 5 marzo 2021 sull’intero territorio comunale è vietata la vendita per asporto di generi alimentari e bevande per bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, trattorie, circoli, ecc.. Resta consentita esclusivamente la vendita dei predetti generi e bevande con consegna a domicilio del compratore.

2. Fino al 5 marzo 2021 è fatto divieto sull’intero territorio comunale di consumare cibi e bevande su aree pubbliche o private ad uso pubblico, comprese piazze e ville comunali.

3. Sono sospese fino a nuovo provvedimento tutte le attività mercatali (non alimentare e alimentare) sull’intero territorio di Agnone, nonché qualsiasi attività commerciale in forma ambulante.

4. La chiusura immediata all’uso pubblico della strada Panoramica “Pietro Mennea” fino al 5 marzo 2021.5. Dalla data del 24 febbraio 2021 e fino al 5 marzo 2021 sono sospese su tutto il territorio comunale tutte le attività sportive negli impianti e parchi pubblici, inclusi quelli in concessione, e nei circoli privati.

Restano consentite le competizione sportive organizzate dalle federazioni sportive ed è consentita l’attività motoria effettuata individualmente e rispettando il distanziamento fisico.

6. E’ prorogata la validità dell’Ordinanza Sindacale nr.6 del 20.2.2021 relativa alla sospensione dell’attività didattica nei locali delle scuole di ogni ordine e grado del territorio del Comune di Agnone fino al 7 marzo 2021, restando sempre impregiudicate le autonome iniziative del Dirigente Scolastico circa l’organizzazione della didattica a distanza.

7. Dalla data del 24 febbraio 2021 e fino al 5 marzo 2021, per le attività di ricevitoria, lotto, superenalotto, totocalcio e similari è fatto divieto per i clienti di permanere all’interno dei locali al fine di attendere il risultato delle giocate; è altresì vietato sostare nei pressi delle suddette attività per la medesima finalità.

8. Dalla data del 24 febbraio 2021 e fino al 5 marzo 2021 è sospesa su tutto il territorio comunale l’attività di barbieri, parrucchieri e centri estetici.

9. Dalla data del 24 febbraio 2021 e fino al 5 marzo 2021 è disposto il divieto di celebrazioni liturgiche nelle chiese e nei luoghi di culto. Sono consentiti i riti funebri nelle chiese e nei luoghi di culto con la presenza dei soli familiari e comunque entro il numero di 10 persone.

Ordina altresì ai competenti Organi di vigilanza e alla Forza Pubblica di effettuare i controlli e di fare osservare la presente ordinanza.