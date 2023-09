Di Giacomo (Ass. Cultura e Solidarietà) – Rissa ad Isernia tra giovani egiziani, un progetto di accoglienza ed integrazione dei migranti

“La rissa ad Isernia tra giovani egiziani, specie dopo il costante flusso migratorio in entrata

in Molise a seguito dei continui sbarchi di profughi a Lampedusa, richiede un

adeguamento del Piano di accoglienza definito dalla Regione Molise e dalla Prefettura di

Campobasso”. Ad affermarlo è Aldo Di Giacomo, presidente Associazione Cultura e

Solidarietà per il quale “l’accoglienza, con necessità di distribuire equamente la

collocazione dei migranti sul territorio molisano, va accompagnata con programmi di

integrazione ed inserimento nella realtà civica e produttiva della regione. Soprattutto in

presenza di giovani nord africani e di Paesi africani il Piano di accoglienza deve contenere

attività di scolarizzazione e formazione per tenere impegnati gli stessi giovani, elemento

essenziale a prevenire litigi, contrasti e risse.

Nel sottolineare che tra le province di Campobasso ed Isernia sono un migliaio i migranti

accolti, Di Giacomo evidenzia che va affrontato il problema dei minori non accompagnati –

circa 200 – che necessitano di assistenza specifica. Le associazioni molisane del Terzo

Settore e del volontariato in proposito possono svolgere un ruolo importante e

rappresentare un’opportunità di lavoro per i giovani molisani.