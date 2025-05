Delegazione del Comune di Agnone all’evento di lancio del “Programma INTERREG EUROPE 2021-2027″

Il Sindaco Daniele SAIA, accompagnato dal Segretario Generale del Comune di Agnone Maria Teresa

MIRALDI e dal Responsabile del Progetto per l’Ente comunale Ettore FIORITO, saranno a Praga il 20 e 21

maggio, ospiti dell’Università Tecnica Ceca, per partecipare all’evento di lancio e alla study visit del progetto

TechSocialcare co-finanziato dal Programma Interreg Europe 2021-2027.

Il Progetto tratta i temi legati ai servizi sociosanitari in aree dove l’invecchiamento della popolazione, la

crescente presenza di malattie croniche e le mutevoli dinamiche sociali hanno portato a una crescente

domanda di assistenza. L’obiettivo è quello di individuare strumenti tecnici innovativi al fine di creare

un’assistenza efficace e di qualità per un numero sempre maggiore di utenti. L’integrazione con le nuove

tecnologie e l’ottimizzazione delle risorse portano ad una riduzione degli oneri amministrativi e ad un

coordinamento efficiente tra pazienti, operatori sanitari e famiglie. Ciò garantisce un’assistenza rapida ed

efficace a chi ne ha bisogno.

Il progetto conta dodici partner provenienti da otto diversi Paesi europei, tra i quali anche il Comune di

Agnone e vede come capofila l’Università Tecnica Ceca di Praga.

All’evento parteciperanno tutti i partner internazionali del progetto e ci sarà una study visit presso alcune

strutture sociosanitarie della città di Praga che usano sistemi innovativi a livello assistenziale.