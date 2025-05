Dal mondo dello spettacolo Donazione alla Fondazione Neuromed per la formazione di giovani neurochirurghi

Da una storia personale nasce un percorso di solidarietà. I due attori romani del Bagaglino

Morgana Giovannetti e Federico Perrotta sono stati nel Centro Ricerche Neuromed per consegnare

simbolicamente una somma di denaro frutto di una raccolta fondi avvenuta nel corso di una serata

dedicata a Pierfrancesco Pingitore.

Questa somma, consegnata alla Fondazione Neuromed, servirà a finanziare la borsa di studio per un

giovane Neurochirurgo che si formerà nel Centro Neuromed. “È un onore per noi aver potuto fare

questa cosa – spiega Morgana Giovannetti – io ho conosciuto Neuromed lungo il mio percorso,

abbiamo avuto la possibilità tramite Pierfrancesco Pingitore di fare questa piccola donazione e

speriamo che il nostro gesto possa, in maniera mirata, aiutare la formazione di uno studente, di una

studentessa, affinché possa diventare un talento della Neurochirurgia che è fondamentale per la vita

di tutti noi”.

“Per noi è stato molto semplice fare questo, al di là della conoscenza di Morgana di questo Centro

di eccellenza – ha aggiunto Federico Perrotta – e la cosa bella è stata quella di poter fondere in

maniera ‘poetica’ le due iniziative: lo spettacolo-documentario che raccontasse la vita di un uomo

che ha fatto tanto per la cultura italiana e donare per la ricerca. Uno spettacolo che ha rappresentato

uno stimolo e un aiuto per quei ricercatori che studiano il cervello e che quindi devono essere

formati proprio su dinamiche e approcci che sicuramente conoscono. Abbiamo specificato subito il

motivo per il quale organizzavamo quell’evento e abbiamo realizzato, nel nostro piccolo, qualcosa

di importante. Per noi è il massimo e siamo orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato”.

“Grazie a Federico e Morgana e a Pierfrancesco Pingitore che in un contesto particolare, al

Bagaglino, hanno voluto coinvolgere la Fondazione Neuromed e grandi artisti per raccogliere fondi

da destinare alla ricerca. – commenta Mario Pietracupa, Presidente della Fondazione Neuromed –

Bisogna a mio avviso essere molto chiari in questi casi, cioè bisogna far capire a cosa questi fondi

sono destinati, così hanno un effetto trainante e possono creare esempio e ulteriori opportunità. Noi

abbiamo destinato questi fondi a giovani ricercatori, italiani o stranieri, interessati a specializzarsi

nel Centro di Neuroanatomia Necroscopica, quindi in Neurochirurgia, per sostenere le spese vive.

Questo significa dare la possibilità a giovani, che diversamente non potrebbero, di realizzare il

proprio sogno, un’aspirazione, e di dare un contributo concreto alla comunità, alla salute pubblica,

quindi alla ricerca”.