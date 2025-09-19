Corri…inSicurezza:due giorni di prevenzione per quanti si iscriveranno alla gara podistica amatoriale dedicataagli studenti delle scuole isernine

Dopo il successo della prima edizione di Corri…inSicurezza, anche quest’anno si rinnova la partnership tra la

Nuova Atletica Isernia e il gruppo pentro B.M.N. Salus in occasione della Corrisernia – edizione 2025.

Sabato 20 e domenica 21 settembre dalle ore 9:00 alle ore 20:00, BS Ambulatori Polispecialistici propone

Corri…inSicurezza: una due giorni di prevenzione per quanti si iscriveranno alla gara podistica amatoriale dedicata

agli studenti delle scuole isernine.

Agli Ambulatori di Via Sant’Ippolito 9 si potrà sottoscrivere la liberatoria per la partecipazione alla

manifestazione Corrilascuola, ritirando contestualmente la maglia-evento con il pettorale e formalizzando l’iscrizione

alla gara.

Nell’occasione si potrà aderire ad una due giorni di screening che il gruppo di medici specialisti, guidato dal

direttore sanitario Dott. Giorgio Ianiro, offre gratuitamente a quanti vorranno partecipare. Sono previste varie

postazioni in cui si potranno eseguire tutta una serie di screening per la prevenzione delle più comuni patologie. Tra

questi verranno eseguiti:

 Misurazione pressione arteriosa e glicemia

 Test impedenziometrico

 Consulenze nutrizionali e approfondimenti su “cosa mangiare prima e dopo allenamento, consigli

nutrizionali, prevenzione disidratazione”

 Consulenze ortopediche e approfondimenti su “prevenzione infortuni nei runner”

 Valutazione posturale e appoggio plantare

 Valutazioni del pavimento pelvico e approfondimenti su “sport e benessere intimo” e “ciclo e sport”

 Prevenzione delle prostatiti nei runner

 Uroflussimetrie

 Mini screening ecografici

 Consulenze oculistiche e approfondimenti su “visione e percezione visiva nello sport”

 Test di valutazione della pelle del viso con rilevazione dei danni da foto esposizione, tipici nei

runner o in chi pratica sport all’aria aperta

 Consulenze di chirurgia vascolare e approfondimenti su “importanza del controllo per vene

varicose e microcircolo negli atleti”

 Distribuzione kit sangue occulto e approfondimenti su “sport e digestione, reflusso, colite da

stress”

 Consulenze otorinolaringoiatriche e valutazione dello stato di salute di naso, gola, orecchie e

approfondimenti su “respiro e performance, quanto conta il naso per correre meglio”

 Screening del cavo orale con ausilio di scanner digitale 3D



“BS Ambulatori Polispecialistici si occupa di salute a 360°, – ha dichiarato il direttore sanitario Dott. Ianiro –

con una ampia offerta sanitaria che comprende endocrinologia e diabetologia, oculistica, ginecologia, cardiologia,

nefrologia, chirurgia vascolare, tricologia e autotrapianto di capelli. Ha al suo interno un ambulatorio infermieristico,

di analisi, di osteopatia e di chirurgia generale e anche un eccellente servizio di otorinolaringoiatria, ecografia

internistica, ortopedia, dietologia, chirurgia maxillo-facciale, medicina dello sport e del lavoro, medicina estetica,

chirurgia plastica e anche pratiche di medicina complementare, come l’agopuntura, e discipline bionaturali, come la

riflessologia plantare. Il 20 e il 21 settembre sarà l’occasione per aprire le porte dei nostri ambulatori e per farvi

conoscere i nostri specialisti: medici di grande esperienza e soprattutto di grande umanità. Vi aspettiamo!”