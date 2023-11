Comune di Colli a Volturno: selezione per un “Operatore esperto” amministrativo

Avviamento a selezione per la copertura numerica di n. 1 (uno) unità di personale con profilo professionale di “Operatore esperto” amministrativo, a tempo indeterminato e pieno categoria B, posizione economica B1, CCNL comparto Enti Locali, da impiegare presso il Comune di Colli a Volturno (IS) – Settore Tributi. – Comunicato – Si porta a conoscenza delle SS. LL. che con Determina Direttoriale n. 76 del 08/11/2023 il Direttore dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro ha approvato un Avviso per l’avviamento a selezione ex art. 16, legge n. 56/1987 di n. 1 (uno) unità di personale con profilo professionale di “Operatore esperto” amministrativo, a tempo indeterminato e pieno categoria B, posizione economica B1, CCNL comparto Enti Locali, da impiegare presso il Comune di Colli a Volturno (IS) – Settore Tributi.

Tale determinazione ed il relativo Avviso sono pubblicati sulla pagina web dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro – sezione Albo Pretorio – all'indirizzo https://www.moliselavoro.it

Le domande dovranno essere presentate dall’interessato/a dal giorno 14 al giorno 15 novembre 2023 presso il Centro per l’Impiego di Isernia per manifestare la propria adesione all’Avviso e consentire all’Ufficio di individuare gli aventi diritto.