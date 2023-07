Comune di Capracotta e Giardino della Flora Appenninica.: Summer School Internazionale in Scienze Politiche

Si avvicina l’avvivo dell’edizione 2023 della Summer School Internazionale in Scienze Politiche dell’Università degli Studi del Molise. Appuntamento quest’anno a Capracotta (IS) dal 17 al 20 luglio, dove si discuterà dei significati e ripercussioni delle diverse forme di potere pubblico e privato in un’epoca contrassegnata da importanti cambiamenti negli assetti geopolitici ed economici.

Il programma prevede quattro giornate di studio dedicate alle manifestazioni più rilevanti del potere e delle sue implicazioni: da quello economico e finanziario al controllo di risorse strategiche, al potere politico in senso lato.

Si parte lunedì 17 luglio, dalle ore 14.00, all’interno delle sale del Giardino della Flora Appenninica, luogo simbolo per il Molise della biodiversità e orto botanico naturale di pregio, con gli indirizzi augurali e di benvenuto da parte delle Autorità accademiche.

Si discuterà del ruolo della finanza e delle multinazionali, di multilateralismo e ritorno agli stati nazionali, di sostenibilità e sviluppo locale e internazionale, con relatori sia dell’Università del Molise sia di altre università, tra cui Paolo Bellucci (Università di Siena), Gianluca Contaldi (Università di Macerata), Gianluca Passarelli (Università Sapienza), Alberto Franco Pozzolo (Università di Roma Tre), Antonio Buttà (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), Maria Iride Vangelisti (Banca d’Italia), inoltre rappresentanti del mondo imprenditoriale e della politica che, dal Molise, affrontano sfide di dimensione globale.

Ospite dell’XI edizione della Summer School Internazionale il professor Teva Meyer dell’Università Haute-Alsace (Francia), esperto in geopolitica, che stimolerà il confronto con interventi in tema di relazioni internazionali e risorse strategiche.

Davvero significativa la risposta di studenti e studentesse – sono solo molisani – che si sono iscritti e che alloggeranno nella foresteria del Giardino della Flora Appenninica di Capracotta, fruendo anche, per i trasporti brevi, di e-bike messe a disposizione dal Comune e dalla locale pro-loco, per una Summer School all’insegna della sostenibilità ambientale.