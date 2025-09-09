Cesa (Udc) e il Presidente della Camera Lorenzo Fontana in visita istituzionale all’IRCCS Neuromed di Pozzilli

Giornata di grande rilievo istituzionale nel pomeriggio di ieri al Neuromed di Pozzilli, dove il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, è stato accompagnato dall’onorevole Lorenzo Cesa (Udc), per una visita ufficiale all’IRCCS Neuromed, centro di eccellenza nel panorama sanitario nazionale ed europeo. L’Istituto di ricerca, centro di eccellenza riconosciuto a livello internazionale, si conferma un autentico fiore all’occhiello della sanità e della ricerca italiana, nonché punto di riferimento per l’intero Mezzogiorno.

L’istituto unisce ricerca scientifica, innovazione tecnologica e cura del paziente in un’unica visione di qualità, capace di presentare il Molise e il Sud tutto al centro delle grandi sfide della medicina moderna. “Neuromed rappresenta un modello di eccellenza che l’Italia deve sostenere e valorizzare” ha affermato l’onorevole Cesa (Udc). “Qui competenza e umanità si plasmano in un unico concetto di sanità d’eccellenza, offrendo cure d’avanguardia e speranza a migliaia di pazienti”. Neuromed rappresenta un modello virtuoso che unisce innovazione, ricerca e cura del paziente, dando prestigio a tutto il Paese” – evidenzia l’on. Cesa (Udc).

L’onorevole ha poi aggiunto: “In un contesto in cui spesso il Sud soffre di carenze sanitarie, qui vediamo l’esempio concreto di come visione, professionalità e investimenti possano fare la differenza. Neuromed è la dimostrazione che il Mezzogiorno può guidare l’Italia nell’innovazione e nella ricerca medica” Infine, l’onorevole Cesa (Udc) ha sottolineato: “È nostro dovere sostenere e valorizzare realtà come questa, che ogni giorno attraggono pazienti e ricercatori da tutto il mondo e danno speranza a migliaia di famiglie”.