Castelpetroso/Concerto dell’Epifania in Basilica

La Basilica Minore dell’Addolorata di Castelpetroso ospiterà oggi lunedì 5 gennaio 2026, alle ore 18.00, il tradizionale Concerto dell’Epifania.

La serata vedrà la partecipazione del Coro “PolifonicArmonia”, diretto dai Maestri Silvio Tarantelli, Fabio D’Orfeo e Annalisa Magnotta, e del Coro “Castelpetroso

IN…CANTO”, diretto dal Maestro Loredana Vacca. Ad accompagnare i cori saranno Stefano Di Sisto al pianoforte e all’organo e Marco Tamburri alle percussioni.

Il concerto offrirà al pubblico un percorso musicale con un repertorio che valorizza il clima di gioia, luce e contemplazione proprio di questo tempo liturgico, in armonia con la maestosità architettonica e spirituale della Basilica.



L’ingresso è libero. Sarà inoltre possibile seguire il concerto in diretta streaming al seguente link:

https://youtube.com/live/G0k2ZNh9SuA?feature=share

Ogni giorno, da questo luogo santo, la Parola si fa vicina. Dal 2016, la Basilica dell’Addolorata entra nelle case e nei cuori dei

fedeli attraverso la trasmissione quotidiana della Santa Messa, portando consolazione, speranza e presenza viva a chi è

lontano, a chi è solo, a chi cerca. Nel 2025 la Basilica ha celebrato un traguardo significativo: i 50 anni dalla sua consacrazione.

Cinquant’anni di pietra viva e di preghiera ininterrotta, di lacrime e di grazie, di silenzio e di canto. Cinquant’anni in cui questo

Santuario è stato rifugio e ripartenza, testimone di una fede che attraversa il tempo e continua a generare luce.

Ancora oggi, tra le montagne del Molise, Maria continua a indicare la strada del cuore, accompagnando i passi dei pellegrini e

sostenendo la speranza di quanti si affidano alla sua materna intercessione.

Gli orari delle dirette streaming e televisive sono i seguenti:

dal lunedì al sabato ore 11.30

domenica ore 12.00

