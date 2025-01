Castel del Giudice/Le Radici Immateriali, secondo appuntamento sugli arrivi e ritorni

Il 6 febbraio 2025, alle ore 16.00 nella sala conferenze di Borgotufi, a Castel del Giudice (IS), l’analisi antropologica su feste, pratiche e

saperi che rinsaldano il legame tra gli emigrati molisani nel mondo e la terra d’origine.



“Le Radici Immateriali. Feste, pratiche e saperi per ritessere una relazione emotiva e progettuale con i territori d’origine” è il tema del secondo incontro sul Turismo delle Radici che si terrà il 6 febbraio 2025 alle ore 16.00 nella sala conferenze di Borgotufi, a Castel del Giudice (IS), per avviare un dialogo sull’essenza delle tradizioni che legano le comunità molisane nel mondo con la terra di origine.

Il ciclo di appuntamenti dedicati agli arrivi e ritorni, iniziato lo scorso 17 gennaio con un confronto dedicato al tema del turismo delle radici come leva per la rigenerazione dei territori interni e fragili del Paese, si svolge con il supporto e la collaborazione tra il Comune di Castel del Giudice, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di ITALEA.



Il sindaco di Castel del Giudice Lino Gentile dialogherà con il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti e con il consigliere delegato alle politiche culturali e del turismo, Fabio Cofelice. La prof.ssa Letizia Bindi modererà quindi un dibattito cui prenderanno parte: Antonio D’Ambrosio, membro storico del Consiglio dei Molisani nel Mondo ed esperto della diaspora molisana all’estero; Angela Aufiero, dirigente del

Servizio Cultura e Turismo della Regione Molise; Joseph Sciorra del Calandra Institute for Italian American Studies di New York ed esperto di studi sulla migrazione italo- americana; Paulino Hernandez, giornalista argentino da tempo attivo sul territorio di Castel del Giudice e attento alle trasformazioni in atto nell’area dell’Appennino centro- meridionale; Katia Ballacchino, antropologa dell’Università di Salerno e curatrice di

numeri monografici sul tema; Marco Patavino, Direttore di GloboTV e rappresentante della Italian Media Corporation in Australia e più di recente anche in Argentina; Anna Carmen Perrella, imprenditrice e membro del Consiglio dei Molisani nel Mondo; Giovanni Germano, presidente dell’Associazione La Terra e ideatore di cammina, Molise! e Norberto Lombardi, storico e grande conoscitore della diaspora molisana.

A conclusione dell’incontro Guillermo Ale, video-documentarista argentino, presenterà accompagnato da Guillermo Ialea, membro del Consiglio dei Molisani nel Mondo, Desterrados del Molise, un intenso documentario realizzato con le comunità di emigrati molisani in Sudamerica che sarà messo a disposizione della comunità per la visione.

Il ciclo di incontri si concluderà il 15 febbraio con un confronto operativo dal titolo “Verso l’Ufficio dei Ritorni”, moderato dall’ing. Rosita Levrieri, Responsabile Unico del Progetto cui prenderanno parte amministratori, responsabili ministeriali, esperti di network con i Paesi esteri, di emigrazione e politiche per gli italo-discendenti alla presenza di importanti autorità regionali e nazionali.



L’intento del Comune di Castel del Giudice col progetto Centro di (ri)Generazione e di ITALEA è costruire un ponte solido tra emigrati e terra d’origine fatto di conoscenza, comprensione e facilitazione dei percorsi di turismo e nuovo insediamento.



L’incontro potrà essere seguito anche da remoto collegandosi al link:

https://meet.google.com/jpw-ainr-ppa