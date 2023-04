BUONA PASQUA dal SAI di Monteroduni ai bambini della scuola dell’infanzia!

In occasione della Santa Pasqua i beneficiari del SAI di Monteroduni in collaborazione con

l’amministrazione comunale e con una azienda nota sul territorio per la lavorazione del cioccolato, ha deciso di donare delle deliziose uova di pasqua alle scuole dell’infanzia del comune di Monteroduni, in particolare presso la scuola materna parrocchiale Maria Ss. Addolorata e presso la scuola dell’infanzia di Sant’Eusanio.

Le uova sono state personalizzate con delle targhette realizzate a mano , in un spirito di

condivisione che ha visto i beneficiari coinvolti e attivamente curiosi nei confronti delle tradizioni cristiane praticate sul territorio così da permettere un’effettiva integrazione tra i diversi credi religiosi, corrispondendo questo periodo al digiuno sacro del Ramadan.