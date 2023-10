Stavano tornando da Castel di Sangro in direzione Venafro, lungo la SS 158, per cause in corso di accertamento il conducente ha perso il controllo della Panda che è uscita fuori strada, capovolgendosi. Cinque ragazzi napoletani sono stati soccorsi dal personale 118 e portati in ospedale. Benchè abbiano riportato ferite, pare che nessuno sia grave.