Associazionismo forestale: un convegno per promuoverne lo sviluppo e le opportunità in Molise

Si terrà il prossimo 27 febbraio, presso la Sala Consiliare del Comune di Isernia, un convegno

sull’associazionismo forestale, organizzato dall’Associazione Foreste di Montagna dell’Appennino

Centrale, in collaborazione con il Consorzio Forestale Matese e il progetto LIFE ClimatePositive.

L’evento, patrocinato dal Comune di Isernia, rappresenta un’importante occasione di confronto e

approfondimento sullo stato dell’arte dell’associazionismo forestale in Italia, con un focus

particolare sulle opportunità e le sfide per lo sviluppo del settore in Molise.

Il convegno si pone l’obiettivo di fornire strumenti operativi per supportare la diffusione e

promuovere lo sviluppo dell’associazionismo forestale, in linea con le indicazioni del Testo Unico in

materia di Foreste e Filiere Forestali (TUFF) riportate in particolar modo nei seguenti articoli:

 Definizione e importanza delle forme associative di gestione forestale (Art. 4)

 Misure di sostegno e incentivazione all’associazionismo forestale (Art. 14)

 Istituzione del Registro nazionale delle forme associative di gestione forestale (Art. 15)

 Ruolo delle associazioni forestali nella gestione dei boschi di proprietà collettiva (Art. 44)

L’evento vedrà la partecipazione di esperti provenienti da diverse istituzioni, tra cui l’Università

degli Studi di Padova, ETIFOR, FSC Italia, Regione Lombardia e Regione Molise, che

presenteranno le loro esperienze e approfondimenti sul tema.

Si tratta di un primo incontro delle varie forme associative nate in Molise, con l’obiettivo di

favorire la nascita di un coordinamento regionale che possa dialogare con gli altri referenti

regionali nell’ambito di un Tavolo di Filiera della Regione Molise, di cui si auspica presto la

costituzione.

Si tratta di un incontro pubblico, quindi aperto a tutti coloro che sono interessati alla tutela

dell’ambiente e alla valorizzazione del patrimonio forestale: amministratori pubblici, tecnici

forestali, ricercatori, operatori del settore, associazioni, cittadini. La partecipazione è gratuita ed è

richiesta la registrazione inquadrando il QRcode presente in locandina o tramite il seguente link

https://forms.gle/phv6fdr9P9hQoBct8

In locandina il programma dettagliato del convegno.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’associazione all’indirizzo

info@forestedellappennino.it

sostenibilità #foreste #Molise #ambiente #associazionismoforestale #gestioneforestale

LIFEClimatePositive