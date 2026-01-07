Asrem: totale impegno nel monitorare l’avanzamento dei lavori presso il “Veneziale”

Dopo le recenti notizie di stampa riguardanti l’operatività dell’ospedale “Veneziale” di Isernia, con particolare riguardo all’attività angiografica e ad infiltrazione d’acqua al Pronto Soccorso, e al fine di fornire delle necessarie precisazioni per garantire una corretta informazione ai cittadini e fare chiarezza sulla reale situazione dei servizi, immediato il sopralluogo dei vertici dell’ASReM nel nosocomio pentro. Sul posto la Direzione Strategica, l’Area Tecnico Manutentiva e quella di Supporto Giuridico Amministrativo.

Circa l’attività angiografica è stato chiarito che la stessa non è stata interrotta. Nonostante sia in corso l’installazione di un nuovo macchinario, per garantire la continuità assistenziale durante la fase di ‘ammodernamento’, l’ASReM ne ha tempestivamente messo in funzione uno provvisorio scelto in virtù di specifiche caratteristiche tecniche dai responsabili delle Unità Operative coinvolte.

Sebbene, per massimizzare la sicurezza dei pazienti, in questa fase transitoria non vengano effettuate coronarografie, l’apparecchiatura mobile, come spiegato dal primario del servizio, consente regolarmente l’esecuzione di altre tipologie di interventi, come ad esempio l’impianto di pacemaker. I lavori per l’installazione del nuovo angiografo di ultima generazione, acquistato con fondi PNRR, dunque, sono in stato di avanzamento. A completamento, da un lato verrà elevato lo standard dell’offerta sanitaria per l’utenza, dall’altro verrà assicurato ai professionisti, che lavorano quotidianamente con dedizione, di operare in condizioni di massima efficienza e sicurezza tecnologica.

Anche al San Timoteo di Termoli è in corso lo stesso tipo di intervento ed è in uso un agiografo mobile.

Per quanto riguarda l’area del Pronto Soccorso, ASReM conferma che da tempo sono state avviate le procedure per i lavori di restyling dei locali, della camera calda e delle aree adiacenti. Interventi di manutenzione e miglioramento in tutto lo stabile in virtù delle risorse a disposizione, precedentemente autorizzate. Tuttavia, le eccezionali condizioni di maltempo di questi giorni hanno causato delle infiltrazioni per cui prontamente è stata allertata una ditta per ripristinare la piena funzionalità della copertura e ridurre al minimo i disagi per pazienti e operatori.

L’ASReM rimarca, più in generale, il totale impegno nel monitorare l’avanzamento dei lavori presso il “Veneziale” e sottolinea con fermezza che la diffusione di notizie imprecise o allarmistiche danneggia il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzione sanitaria.

A tal proposito, l’Azienda ha attivato il nucleo ispettivo per accertare eventuali responsabilità in merito alla diffusione di informazioni non corrispondenti al vero che possano appunto procurare allarme tra la popolazione e danno all’immagine dell’ASReM.