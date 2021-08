Apre a San Pietro Avellana (IS) il Museo del Tartufo, con un percorso

multisensoriale ed interattivo per conoscere da vicino la vita del re dei boschi di cui il

paese alto molisano è simbolo. Si tratta del primo museo dedicato al pregiato fungo

in Molise ed uno dei rari musei istituzionali d’Italia che celebrano il gioiello della

terra, con la sua storia, i rituali, gli odori, i sapori, le esperienze.

Voluto dal Comune di San Pietro Avellana, che fa parte dell’Associazione

Nazionale Città del Tartufo, che unisce le migliori località italiane a vocazione

tartuficola, all’insegna della promozione del rinomato fungo e del territorio, il Museo del

Tartufo apre nel centro polifunzionale, che si trova nella parte altra del borgo, nel

weekend della 32° Fiera del Tartufo Nero di San Pietro Avellana, che si terrà con un

percorso itinerante nel cuore del paese domenica 8 agosto 2021.

Entrando nel Museo del Tartufo si viene catapultati in un’atmosfera coinvolgente. C’è una

sezione immersiva che guida i visitatori nei segreti del tartufaio, con il rituale della

cerca che comincia di notte, diverse installazioni, proiezioni, il racconto della

nascita del tartufo nella terra, le tradizioni folkloristiche che si fondono con

l’enogastronomia. Un percorso multisensoriale animato da odori, dalla possibilità di

toccare, osservare e conoscere come assaporare il re dei boschi, anche attraverso la

condivisione di ricette da portare a casa.

«Un’ulteriore passo avanti per valorizzare il più prezioso frutto di San Pietro Avellana e del

Molise – sottolinea il sindaco Francesco Lombardi – e per dare sempre più spazio e

riconoscimento alla cultura del tartufo, un patrimonio inestimabile non solo dal punto

enogastronomico ed ambientale, ma anche culturale. Il Museo del Tartufo si colloca,

inoltre, nel contesto del sistema museale che stiamo realizzando a San Pietro

Avellana, per mettere in rete tutti i luoghi di cultura, collegati a loro volta con i luoghi dei

comuni della Riserva della Biosfera MaB UNESCO Alto Molise».

L’itinerario dal Museo del Tartufo può infatti continuare al Museo dell’Alto Molise, con la

sezione dedicati agli usi e costumi, arti e mestieri, quella archeologica sul mondo sannita e

la nuova area Autunno ’43 incentrata sugli eventi della seconda guerra mondiale, che

videro la distruzione e poi la ricostruzione di San Pietro Avellana. E potrà poi proseguire

all’Osservatorio Astronomico in via di ristrutturazione. Per provare i piatti con il tartufo e i

tanti prodotti ideati con il prezioso fungo di San Pietro Avellana, oltre all’appuntamento

imperdibile con la Fiera del Tartufo Nero e poi a novembre con la Mostra Mercato del

Tartufo Bianco di San Pietro Avallena, ci sono i negozi e i laboratori del borgo, uniti

nel negozio di paese www.sanpietroavellana.shop .

Il Museo del Tartufo apre al pubblico in un anno importante in cui si attendono gli esiti

della candidatura a patrimonio immateriale UNESCO della ‘Cerca e cavatura del

Tartufo in Italia. Conoscenze e pratiche tradizionali’, un percorso che San Pietro

Avellana condivide con l’Associazione Nazionale Città del Tartufo.

Museo del Tartufo

Aperto tutto il giorno l’8 agosto in occasione della 32° Fiera del Tartufo.

Tel. 0865940266