Aperte le selezioni pubbliche per 4 figure professionali al Comune di Castel del Giudice

Il Comune di Castel del Giudice ha da poco pubblicato gli avvisi per la selezione di 4 nuove figure professionali che l’ente ricerca per la costituzione dell’Ufficio unico di progettazione del Centro di (ri)Generazione dell’Appennino, inerente il progetto del Bando Borghi – Linea A del PNRR (Piano di Ripresa e Resilienza) per la rigenerazione del territorio e lo sviluppo sostenibile.

Gli avvisi riguardano il conferimento di un incarico per un istruttore direttivo – ingegnere gestionale, di 2 incarichi per istruttore direttivo – tecnico ingegnere/architetto, ed un incarico per istruttore direttivo – amministrativo – contabile, i quali per tre anni, dunque fino al 2026, lavoreranno in collaborazione con gli esperti dell’Università del Molise, del Politecnico di Torino,

dell’Università La Sapienza di Roma e dell’Università dell’Aquila, ai progetti e agli interventi pianificati per fare di Castel del Giudice un laboratorio sperimentale di una nuova urbanità contemporanea, che possa arginare lo spopolamento per creare nuove forme di economia sostenibile ed attrarre nuovi abitanti.

L’assunzione sarà a tempo determinato e full time (36 ore settimanali) e i candidati, oltre ad avere i requisiti richiesti dagli avvisi pubblici, dovranno superare delle prove selettive. Per candidarsi, si possono scaricare le domande di partecipazione, allegate agli avvisi, direttamente

dal sito istituzionale del Comune di Castel del Giudice: www.comune.casteldelgiudice.is.it alla sezione “Amministrazione Trasparente”, da cui cliccare su “Bandi di Concorso”. Negli avvisi sono descritti nel dettaglio i requisiti necessari per accedere alla selezione pubblica. Per ogni eventuale informazione circa la procedura, i candidati potranno rivolgersi al responsabile del procedimento Rosita Levrieri.