Al Neuromed il Marc Verstraete Memorial Day: una giornata dedicata al padre della trombolisi moderna

Lunedì 15 settembre alle ore 15:00 L’I.R.C.C.S. Neuromed ospiterà, presso l’Auditorium a lui

intitolato, il Marc Verstraete Memorial Day, un evento che celebra i cento anni dalla nascita del

grande scienziato belga, pioniere negli studi sull’emostasi e la trombosi.

Il professor Verstraete, insieme a colleghi come Désiré Collen e Roger Lijnen, è legato a una delle

scoperte che hanno cambiato la storia della medicina: il tissue plasminogen activator (tPA), il

farmaco trombolitico che ha salvato e continua a salvare migliaia di vite in tutto il mondo. Ancora

oggi il tPA rappresenta lo strumento terapeutico di riferimento per il trattamento precoce dell’ictus

ischemico acuto.“La nostra ricerca – dice Giovanni de Gaetano, presidente del Neuromed – è stata profondamente

segnata dall’incontro tanti anni fa con il professor Verstraete. Non solo un maestro in laboratorio e

in clinica, ma una guida capace di trasmettere passione, metodo e visione. Insieme con Maria

Benedetta Donati ho avuto il privilegio di essere suo allievo a Lovanio: un’esperienza che ha

segnato il nostro modo di intendere la scienza e la vita”.

Il Memorial Day prevede la Marc Verstraete Centennial Lecture, tenuta dal professor Roger

Lijnen (Università Cattolica di Lovanio, Belgio), che ripercorrerà i momenti fondamentali della

carriera scientifica dello studioso fiammingo e della lunga ricerca che ha portato alla scoperta e

Un segno concreto del legame tra il professore e l’IRCCS Neuromed è rappresentato dalla sua

biblioteca privata, composta da oltre 2.500 volumi, che Verstraete volle donare all’Istituto:una

collezione oggi custodita e resa accessibile all’interno dello stesso Auditorium che porta il suo

nome.

La giornata sarà arricchita, alle ore 19, da un concerto di musica da camera in memoria del

professor Verstraete, eseguito da un quartetto di professori dell’Orchestra del Teatro dell’Opera di

Roma.