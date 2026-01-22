Ad Agnone formazione gratuita su digitale e intelligenza artificiale

Il 25 gennaio 2026 dalle 17:00 alle 20:00, tutti sono invitati a partecipare all’evento di presentazione del progetto Molidig – Molise Digitale nella Sala Consiliare di Palazzo San Francesco del Comune di Agnone (IS).



Promuovere l’alfabetizzazione digitale e l’uso consapevole delle tecnologie connesse al web e all’intelligenza artificiale. È l’obiettivo del progetto “Molidig – Molise Digitale”, che sarà presentato ufficialmente a tutte le persone interessate domenica 25 gennaio 2026, dalle ore 17:00 alle ore 20:00, nella Sala Consiliare di Palazzo San Francesco del Comune di Agnone.



L’iniziativa, finanziata dal fondo per la Repubblica Digitale Impresa Sociale nell’ambito dell’avviso “Dritti al Punto”, è rivolta, in particolare, ad aziende, professionisti, lavoratori del settore pubblico e privato e persone non occupate del territorio di età inferiore a 65 anni. L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto e partecipazione attiva per la comunità locale. I partecipanti avranno l’opportunità di interagire mediante uno strumento innovativo, già protagonista di workshop premiati nel 2024 e nel 2025 dallo European Inventor Network

dell’Ufficio Brevetti Europeo (EPO), attraverso il quale potranno esprimere proposte e manifestare i fabbisogni del territorio. L’obiettivo principale dell’incontro è duplice: da un lato introdurre i cittadini all’utilizzo consapevole delle tecnologie digitali, dall’altro rilevare le reali esigenze del territorio per calibrare al meglio le successive attività formative.



A partire dal mese di febbraio 2026, infatti, prenderanno il via percorsi di formazione completamente gratuiti che accompagneranno i partecipanti in un percorso di crescita digitale completo e articolato. Gli incontri spazieranno dall’alfabetizzazione digitale di base fino

all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, passando attraverso l’uso etico e consapevole delle tecnologie ICT e le fondamentali tematiche di sicurezza informatica. Particolare attenzione sarà dedicata al potenziamento delle competenze professionali, con moduli specifici sulla

dematerializzazione dei processi, la creazione di contenuti digitali, il project management e le tecniche di recruitment. Non mancheranno approfondimenti dedicati alla comunicazione digitale e alle soluzioni innovative per il business, strumenti sempre più indispensabili per competere nel mercato attuale.



Il progetto “Molidig – Molise Digitale” si configura come un’opportunità strategica per il rilancio delle competenze digitali nel territorio di Agnone e dell’Alto Molise, in linea con le priorità nazionali ed europee in materia di innovazione e inclusione digitale.

L’amministrazione comunale invita pertanto tutti gli interessati a partecipare numerosi all’evento di presentazione del 25 gennaio, per costruire insieme un percorso di crescita digitale condiviso e rispondente ai bisogni reali della comunità.



Un Progetto selezionato e sostenuto dal fondo per la Repubblica Digitale Impresa Sociale.