A Isernia il concerto di Gianmarco CARROCCIA “Emozioni – Viaggio tra le canzoni di Mogol e Battisti”

Sabato 1 novembre ore 21, L’Auditorium di Isernia, ospiterà Gianmarco Carroccia in scena con lo spettacolo

“Emozioni”. Questo evento rappresenta un’esperienza unica, un viaggio attraverso la biografia musicale di

Lucio Battisti, mettendo in luce le sfumature e le profondità delle sue melodie più iconiche.

Al centro dello show, l’interpretazione impeccabile di Carroccia, accompagnato da una formazione di

talentuosi musicisti.

La band esegue ogni brano rigorosamente dal vivo, rispettando fedelmente le versioni originali, offrendo

un’interpretazione che esalta la bellezza intrinseca delle canzoni senza stravolgerne la natura. L’obiettivo è

regalare al pubblico un’esperienza autentica, che renda omaggio alla genialità di Battisti, attraverso note

che emozionano e coinvolgono profondamente. Uno spettacolo imperdibile per gli amanti della musica

italiana e delle emozioni autentiche.

Biglietti disponibili su vivaticket.com

Info 324 0901038