A Castelpetroso il Giubileo Regionale degli Amministratori

Il 24 Maggio 2025 sarà un momento di particolare rilievo per le diocesi del Molise che si

ritroveranno unite in un momento di profonda spiritualità e riflessione condivisa: il Giubileo

Regionale degli Amministratori. L’incontro si svolgerà nella Basilica Minore dell’Addolorata di

Castelpetroso, luogo sacro e simbolico per la comunità molisana, che accoglierà voi, che siete

impegnati nel governo e nell’amministrazione del nostro territorio insieme alle autorità

religiose, per una giornata di spiritualità nel solco della speranza.



Il programma della giornata prevede:

ore 10.30 Accoglienza nel piazzale della Basilica, riti introduttivi e Mons. Claudio Palumbo Vescovo di Termoli-Larino;

ore 11.00 Ingresso in Basilica dei Vescovi e di tutti coloro che vivono il pellegrinaggio giubilare;

ore 11.10 Professione di fede, preghiere per ottenere l’Indulgenza Plenaria e Confessioni;

ore 11.30 Santa Messa Solenne presieduta da Mons. Camillo Cibotti, Vescovo di Isernia- Venafro e di Trivento; al termine saluto di Mons. Biagio Colaianni, Arcivescovo Metropolita di Campobasso-Bojano.

La Regione Molise, le Provincie di Campobasso ed Isernia e i Sindaci delle città di Campobasso, Bojano, Isernia, Venafro, Trivento, Termoli e Larino porteranno il gonfalone come segno di rappresentanza.

Tutti i Sindaci indosseranno la fascia tricolore sia per il momento giubilare che per la celebrazione Eucaristica. Sono invitati altresì le rappresentanze delle amministrazioni comunali.

Colgo l’occasione per augurare a nome dei Vescovi molisani l’augurio di un proficuo lavoro per il nostro territorio.

Il Vicario episcopale Don Fabio Di Tommaso