X celebra Sinner, il punto del torneo secondo l’account degli Australian Open è quello contro Rune – Il video

(Adnkronos) – Yannik Sinner si aggiudica non senza qualche difficoltà, per lo più fisica, il match degli ottavi di finale degli Australian Open contro il norvegese Rune. L'account ufficiale della rassegna,#AusOpen, celebra uno dei punti dell'incontro con l'espressione "

Point. Of. The. Tournament.

", ad aggiudicarselo è il numero uno al mondo dopo 58 secondi di battaglia. Il 37 colpi, che conducono alla bellissima conclusione di Sinner, sono racchiusi nel video postato su X che in poche ore ha raggiunto quasi 400.000 visualizzazioni. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)