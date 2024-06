Vodafone: nuove assunzioni di Responsabili e Operatori

La nota azienda di telecomunicazioni ricerca personale in Italia

Vodafone,notaazienda di telecomunicazioni assumerà nuovo personale da inserire presso le proprie sedi in Italia. Le figure ricercate riguardano Responsabili del Progetto Aziendale, i quali dovranno pianificare e controllare il progetto e l’attuazione delle soluzioni contrattualizzate, fornire report periodici di avanzamento dei lavori, gestire tutte le fasi della consegna dei servizi e delle componenti di progetto, gestire fornitori, emissione ordini e fatturazione attiva e passiva; Responsabili del Supporto delle Operazioni IT, che dovranno gestire le relazioni con i clienti, definire e mantenere tutte le procedure operative necessarie per la gestione quotidiana e straordinaria delle piattaforme, governare le attività di tech operation su piattaforme Bss/Oss, monitorare le prestazioni e la disponibilità per le diverse piattaforme;

Coordinatori Settore Digitale e Innovazione, che dovranno guidare gli esperti del team nell’effettuare le scelte tecnologiche corrette, affrontare i problemi aziendali, supportare il processo decisionale basato sui dati, gestire i rapporti con i fornitori per mantenere piattaforme dati e ricercare soluzioni innovative; Analisti di Marketing, che dovranno guidare l’implementazione di campagne di marketing, collaborare con i team di vendita, big data, strategia di canale e operazioni clienti per garantire il pieno allineamento ai requisiti della campagna, monitorare e perfezionare i risultati della campagna durante l’intero processo del ciclo di vita del cliente.

Vodafone, azienda di telecomunicazioni leader in Europa, investe continuamente in nuove tecnologie per migliorare la vita di milioni di clienti, aziende e persone in tutto il mondo, creando un futuro migliore per tutti, perseguendo pari opportunità e inclusione per i candidati attraverso le politiche dell’azienda e le pratiche occupazionali.

