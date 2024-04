Verstager: “Il G7 vuole regole del gioco chiare per le tecnologie pulite”

(Adnkronos) – Il Vicepresidente della Commissione Europea, Margarethe Vestager, durante una conferenza negli Stati Uniti ha affermato che i paesi del G7 – Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti – e altri paesi che abbiano una visione simile, dovranno sviluppare una lista di criteri di affidabilità per le tecnologie pulite critiche, come chip e batterie. "

Mentre continuiamo a sviluppare la strategia per le tecnologie pulite, dobbiamo riflettere sulla questione dell'affidabilità. Questi prodotti diventano connessi. E sempre più, sono una parte essenziale della nostra infrastruttura critica di energia e di trasporto"

, ha detto Vestager. I criteri, secondo Vestager possono includere l'impronta ambientale, i diritti dei lavoratori, la cybersecurity e la sicurezza dei dati, e dovrebbero essere oggettivi e indipendenti. "Questi criteri si applicherebbero a tutti i produttori affidabili in tutto il mondo così raggiungere una massa critica e allineare la nostra competitività con i valori che condividiamo", ha continuato. Vestager ha anche evidenziato come l'UE e gli Stati Uniti dipendano profondamente da paesi terzi nella maggior parte delle tecnologie critiche, nelle catene di approvvigionamento, e nei materiali grezzi necessari per produrle. "E in quest'area, la Cina ha costruito una forte posizione, non sempre giocando lealmente. La Cina è per noi simultaneamente un partner, un concorrente economico e un rivale sistemico. E le ultime due dimensioni stanno sempre più convergendo", ha aggiunto il vice presidente della Commissione Europea. —[email protected] (Web Info)