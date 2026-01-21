UniCredit-Mcc, mobilitati 64 mln per investimenti con Basket Bond ‘Made in Italy’

(Adnkronos) – Si è concluso con successo il Basket Bond ‘Made in Italy’, programma lanciato lo scorso anno da UniCredit e Mediocredito Centrale che, grazie anche all’intervento del Fondo di Garanzia per le Pmi, ha consentito di mobilitare risorse per oltre 64 milioni di euro a supporto degli investimenti di 25 piccole e medie imprese e Mid Cap attive in settori strategici dell’economia italiana. Lo annuncia una nota.

Le ultime 3 emissioni del valore complessivo di 5,5 milioni di euro sono state finalizzate dalla piemontese Autochim, specializzata nella logistica di prodotti liquidi sfusi, dalla lombarda G.R. Infrastrutture, impegnata nelle grandi opere civili, e dalla veneta Finpesca SpA, leader nella lavorazione di prodotti ittici.

Il Basket Bond ‘Made in Italy’ ha visto i singoli minibond sottoscritti, man mano che sono stati emessi dalle singole società, in maniera paritetica da Mediocredito Centrale e UniCredit, che ha agito anche come arranger. Grazie all’intervento del Fondo di Garanzia per le Pmi gestito da Mediocredito Centrale, che copre le prime perdite fino all’80 per cento sui singoli minibond e fino al 25 per cento del portafoglio complessivo, l’operazione ha consentito, mediante la cartolarizzazione sintetica, il trasferimento del rischio di credito del portafoglio senza ricorrere alla cessione delle posizioni. Tale struttura ha permesso agli investitori di sottoscrivere i titoli emessi dalle 25 Pmi in tempi rapidi, con una riduzione del rischio di credito, una conseguente riduzione dei costi per le imprese rispetto a simili operazioni di mercato dei capitali e un impatto positivo sul patrimonio dei finanziatori che si traduce in una ulteriore spinta a concedere nuovi crediti alle imprese a costi contenuti.

Per Remo Taricani, deputy head di UniCredit Italia, “con il Basket Bond Made in Italy abbiamo dimostrato che è possibile offrire alle piccole e medie imprese italiane un accesso al mercato dei capitali rapido, snello e conveniente. L’operazione, realizzata insieme a Mediocredito Centrale e al Fondo Centrale di Garanzia, ha mobilitato oltre 64 milioni di euro a sostegno degli investimenti di 25 aziende, riducendo il rischio per gli investitori e i costi per le imprese. Ancora una volta UniCredit ha confermato la propria capacità di innovazione finanziaria al servizio del sistema produttivo del Paese”.

Mentre aggiunge Francesco Minotti, amministratore delegato di Mediocredito Centrale: “Il Basket Bond Made in Italy ha reso l’accesso ai mercati di capitali delle Pmi più semplice ed economico, grazie ad una formula innovativa che prevede la relazione diretta degli investitori con le società emittenti, senza l’intermediazione della società veicolo. Il programma testimonia l’impegno di Mediocredito Centrale nel collaborare con gli altri primari operatori del mercato per lo sviluppo di soluzioni innovative in grado di ampliare il ventaglio degli strumenti di finanziamento a disposizione delle piccole e medie imprese del Paese”.

