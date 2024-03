Unicredit assume Assistenti e Consulenti in Italia 

Il gruppo bancario è alla ricerca di diplomati e laureati

Il gruppo bancario UniCredit effettuerà nuove assunzioni, che riguarderanno diverse figure tra le quali: Consulenti First – Gestori di Portafoglio, i quali dovranno sviluppare e gestire attività commerciali della clientela in portafoglio, supportare il cliente nel realizzare i propri obiettivi finanziari, curare la crescita sostenibile attraverso una costante attività di sviluppo e gestione commerciale della nuova clientela acquisita, garantire attenzione ai rischi, sviluppare il presidio e l’immagine della banca sul territorio; Addetti Concierge, chedovranno gestire la relazione con i clienti tramite i canali remoti, fornire loro informazioni e assistenza su prodotti e servizi bancari, intercettare le necessità dei clienti e cogliere nuove opportunità commerciali, assumersi la responsabilità dello sviluppo commerciale della clientela, occuparsi della gestione proattiva del rischio e dell’aggiornamento continuo delle normative; Assistenti Aziendali, chedovranno supportare il relationship manager nella gestione della relazione con la clientela, contribuire alla massimizzazione del rapporto rischio/rendimento, collaborare con i colleghi del centro corporate e delle altre strutture della banca per garantire un servizio di eccellenza; Addetti Gestione Patrimoniale, che dovranno gestire e sviluppare la relazione con i clienti, curare tutti gli aspetti operativi e amministrativi, supportare e collaborare con i Banker per assicurare la soddisfazione ai propri clienti in un’ottica di completamento del servizio offerto e collaborare con i colleghi della propria filiale e delle altre strutture della banca.

Per verificare tutte le posizioni… continua a leggere