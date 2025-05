TuttoFood, Coldiretti: Nel 2025 vala il turismo del cibo anche in Molise

Nei primi quattro mesi del 2025 il valore del turismo enogastronomico è salito a 9 miliardi di euro, con il cibo che rappresenta la prima voce di spesa delle vacanze Made in Italy, oltre alla motivazione principale per la scelta del nostro Pese come luogo di villeggiatura. E’ questa la stima di Coldiretti/Terranostra Campagna Amica diffusa in occasione del convegno “Campagna e città – Cucina italiana e turismo” tenuto oggi (06.05.2025) nello stand Coldiretti a Tuttofood, la Fiera di riferimento per l’intero sistema agroalimentare in corso di svolgimento alla Fiera di Milano che chiuderà i battenti giovedì 8 maggio.

L’incontro, condotto dalla Presidente e dal Direttore nazionale di Terranostra Campagna Amica Dominga Cotarella, e Carmelo Troccoli, ha visto la partecipazione di numerosi ospiti quali: Alessandro Apolito (Capo servizio tecnico e Capo area innovazione e digitalizzazione Coldiretti), Luciano Sbraga (vice Direttore Generale Fipe), Maddalena Fossati (Direttrice La Cucina Italiana), Eleonora Cozzella (Direttrice Il Gusto), ma anche Alessandro Negrini (Chef Aimo e Nadia), Luca Cammarata (Imprenditore agricolo, azienda agricola biologica Cammarata), Gianni Tarabini (Chef agriturismo La Fiorida, stella verde Michelin), Marco De Matteis, Amministratore delegato De Matteis Agroalimentare Pasta Armando. Prima del convegno, cui ha preso parte anche il Presidente regionale di Terranostra Molise, Felice Amicone, l’Assessore regionale all’Agricoltura, Salvatore Micone, ha incontrato, insieme con il ministro Francesco Lollobrigida, il Presidente regionale di Coldiretti Molise, Claudio Papa, all’interno dello stand della Regione Molise.

“I risultati di inizio anno e soprattutto dei ponti di Primavera, dalla Pasqua fino al 1° maggio – afferma Felice Amicone, Presidente regionale di Terranostra Molise – confermano che il patrimonio enogastronomico italiano riveste un ruolo fondamentale nell’esperienza della vacanza in Italia. Il buon cibo rappresenta, dunque – sottolinea Amicone – un pilastro fondamentale per lo sviluppo economico e occupazionale anche nella nostra regione dove le specialità del territorio sono più che mai il filo conduttore che lega, e fa dialogare, città e campagna, produttori e consumatori, uniti da un linguaggio universale: l’agricoltura di qualità”.

Fra le eccellenze del territorio Molisano presente a Tutto Food vi è anche la Nutfruit Italia, azienda di Monteroduni (IS) che produce mandole e frutta secca in guscio. Un’azienda bio in rapida espansione che è oggi in grado di immettere sul mercato un prodotto Made in Italy di alta qualità, tracciato e garantito dal campo alla tavola, sempre più richiesto anche per la produzione di dolci.

Lo straordinario patrimonio gastronomico italiano è oggi protagonista di una candidatura per l’inserimento nella Lista del Patrimonio culturale immateriale dell’umanità dell’Unesco, a conferma del suo valore identitario e culturale. Un’iniziativa che trova convinto l’81% degli italiani che la ritiene utile alla valorizzazione della cucina nazionale, secondo l’indagine di Notosondaggi a marzo 2025.