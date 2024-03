Turismo: Bluvacanze, via alla TikTok Challenge per cercare 2 ‘Blupeople’

(Adnkronos) – Con una sfida su TikTok, l’applicazione dei video brevi (60 secondi al massimo), che in Italia annovera 19,7 milioni di utenti attivi al mese (dati di TikTok Italia), il Gruppo Bluvacanze lancia la Blupeople Challenge per trovare due brand ambassador. Scelta per il suo forte seguito da parte della Generazione Z, grazie a un linguaggio informale e una forte capacità di engagement, la piattaforma si rivela ideale per accogliere le candidature di TikToker appassionati di viaggi e di comunicazione, che vogliano coronare il sogno di un lavoro stimolante qual è quello di viaggiare in tutto il mondo e diventare veri e propri 'reporter sui social' per la più grande agenzia di viaggi d’Italia. A supportare il progetto una campagna di comunicazione che, anzitutto, parte dal profilo TikTok @bluvacanzeofficial. Dopodiché, le selezioni rimangono aperte fino al 15 aprile 2024 e per candidarsi occorre inviare una clip di presentazione nella quale l’aspirante 'influencer' svela perché ritiene di essere la persona ideale per impersonare il 'Blupeople' ambassador. Il regolamento e le istruzioni sono pubblicati su Bluvacanze.it, alla pagina Blupeople Challenge. Sarà la divisione digital consumer experience del Gruppo Bluvacanze a selezionare i partecipanti al social casting finale. Infatti, l’ultimo step della challenge si disputerà in presenza, nel nuovo flagship store milanese del Gruppo Bluvacanze in via Monte Rosa 91. Qui, tutti i candidati che avranno superato le selezioni si cimenteranno in un progetto conclusivo. Ai due content creator selezionati sarà offerto un contratto a progetto, per vivere e raccontare alcune delle mete di viaggio proposte da Bluvacanze, attraverso i suoi 300 punti vendita, che, di fatto, la rendono la più grande agenzia di viaggi d’Italia. —lavoro/[email protected] (Web Info)