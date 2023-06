Trenitalia assume nuovo personale diplomato e/o laureato

Trenitalia, principale società italiana nella gestione del trasporto ferroviario e che fa parte del gruppo Ferrovie dello Stato, assumerà nuovo personale in possesso di diploma o di laurea, che si occuperà di diverse mansioni: Addetti Coordinamento del Servizio Prevenzione e Protezione, Assistenti Lavori Realizzazione Opere Tecnologiche, Specialisti Automazione Tecnologia Operativa, Assistenti Responsabili Progetto e tante altre. Gli Addetti al Coordinamento del Servizio Prevenzione e Protezione dovranno supportare i responsabili del servizio di prevenzione e protezione nello svolgimento delle attività di coordinamento del servizio, gestire i format delle nomine, le attività formative e i contatti con fornitori e ditte; gli Assistenti Lavori Realizzazione Opere Tecnologiche dovranno supportare il direttore lavori nel predisporre la documentazione formale, verificare l'avanzamento fisico delle opere/impianti di competenza, controllare l'esecuzione dei lavori in fase realizzativa, supportare il direttore nei rapporti con il gestore dell'infrastruttura in fase di definizione di verbali, rallentamenti e interruzioni all'esercizio ferroviario; gli Specialisti Automazione Tecnologia Operativa dovranno sviluppare soluzioni e progetti finalizzati all'evoluzione tecnologica e all'automazione dei processi, identificare soluzioni tecnologiche flessibili, partecipare a tavoli tecnici e di confronto con enti istituzionali e operatori economici per lo sviluppo delle iniziative legate ai temi di connettività; gli Assistenti Responsabili del Progetto dovranno garantire la realizzazione dei progetti assegnati nel rispetto degli obiettivi in termini di tempi, costi e qualità, assicurare la gestione del contratto tra l’azienda e il cliente per le commesse di competenza, gestire i rapporti con gli appaltatori ed il contraente generale, gestire i rapporti con gli enti, le amministrazioni ed i soggetti terzi interessati attuando attività di coordinamento e negoziazione. Per verificare tutte le altre figure… continua a leggere