Terminus Formazione/ On line il corso “La nutrizione artificiale”

Vuoi arricchire il tuo curriculum? E’ on line sulla piattaforma Terminus Formazione il corso e -learning ” La nutrizione artificiale”. E’ possibile svolgerlo senza limiti di tempo accedendo alla piattaforma aperta h24.

Il Corso comprende: Contenuti testi, foto, grafici; Test finale a risposta multipla e immediato rilascio della Certificazione.

E’ possibile svolgere il corso quando e dove si vuole, da PC, Tablet o Smartphone. Non ci sono limiti di tempo per iniziare e terminare ed è possibile suddividere le lezioni in base al tempo disponibile.

Destinatari: Tutti i professionisti del settore sanitario e non e chi opera in assistenza domiciliare.

Durata del Corso: ore 4

Certificazione: Al superamento del test finale online a risposta multipla, verrà rilasciato immediatamente il Certificato di frequenza del Corso.

Obiettivi: Il corso vuole formare l’utente in ambito specifico di trattamento della nutrizione artificiale.

Argomenti principali:

– Nutrizione artificiale: differenza tra nutrizione enterale e parentale

-Peg o Pej

– Modalità di somministrazione della nutrizione artificiale

Docente: Dott.ssa Mariangela Luisi ( Inf. Area critica ASReM, docente a contratto UNIMOL)

MODALITA ‘ DI PAGAMENTO:

✔ PayPal direttamente dalla piattaforma

✔Bonifico bancario

Contattaci allo 0874418684 oppure allo 0875085240 cell. 3440372898 o scrivi una mail a [email protected]