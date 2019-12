Terminus consulenza/ Nuovi finanziamenti a fondo perduto per start up innovative

Il gruppo Terminus offre un servizio di consulenza sui bandi di finanziamento attivi o di interesse specifico per le aziende e Pmi. Per saperne di più potrete contattarci al seguente numero di telefono: 0874.98926, oppure inviare mail al seguente indirizzo: [email protected] La consulenza è GRATUITA.

Si amplia la platea delle agevolazioni per chi intenda insediare un’attività innovativa, o sia già nella fase di start up.

Ci sono finanziamenti a copertura dei costi su progetti di innovazione tecnologica, che possono arrivare fino al 90% dell’importo e con un fondo perduto che al Sud arriva fino al 30%.

Le domande potranno essere presentate già dal mese di gennaio 2020.