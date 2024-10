Su Pokémon GO debuttano i Pokémon Gigamax

(Adnkronos) – Niantic Inc. ha annunciato, con una nota ufficiale, l'introduzione di una grande novità per gli appassionati di Pokémon GO: la funzione Gigamax. Questa nuova funzione permetterà ai giocatori di incontrare i Pokémon Gigamax durante eventi a tempo limitato, iniziando con il debutto di Venusaur, Charizard e Blastoise nelle loro forme Gigamax.

Questi potenti Pokémon faranno il loro ingresso nelle Lotte Dynamax di livello sei dalle ore 10:00 di sabato 26 ottobre alle 20:00 di domenica 27 ottobre 2024 (ora locale). I Pokémon Gigamax saranno più difficili da sconfiggere rispetto ai tradizionali Pokémon Dynamax, richiedendo una maggiore collaborazione tra i giocatori. Per affrontare con successo i Pokémon Gigamax, sarà necessario formare gruppi composti da 10 a 40 Allenatori e Allenatrici, per incoraggiare la cooperazione e la strategia di squadra, offrendo un'esperienza di gioco più coinvolgente e stimolante.

Niantic ha inoltre annunciato una collaborazione con il rinomato compositore cinematografico Ramin Djawadi, noto per le colonne sonore di serie come Game of Thrones e film come Pacific Rim. Djawadi ha realizzato una colonna sonora epica per il trailer che presenta l'arrivo dei Pokémon Gigamax in Pokémon GO. "Gigamax è più grande che mai, ed è l'occasione perfetta per comporre una colonna sonora epica per il trailer di Pokémon GO", ha commentato Djawadi. "Abbiamo lavorato con dedizione per creare una musica che rifletta il viaggio dell'eroe. Mentre le tensioni crescono all'ombra di questi giganteschi Pokémon, i giocatori si uniscono per vivere un'esperienza indimenticabile, superando l'impossibile". Per maggiori dettagli su come partecipare agli eventi e sulle specifiche delle Lotte Dynamax di livello sei, gli Allenatori sono invitati a visitare il blog ufficiale di Pokémon GO.