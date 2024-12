Spotify Wrapped 2024: scopri la musica che hai ascoltato di più durante l’anno

(Adnkronos) – Il ritorno di Spotify Wrapped segna un altro anno di trionfi musicali e podcastivi, diventando un appuntamento imperdibile per gli utenti di Spotify desiderosi di scoprire le loro abitudini di ascolto annuali. Lanciato per la prima volta nel 2017, Spotify Wrapped si è rapidamente affermato come un evento culturale digitale, offrendo agli utenti una panoramica ricca e colorata delle loro preferenze musicali e dei contenuti più ascoltati nel corso dell'anno. Proprio oggi 4 dicembre Spotify ha rilasciato Spotify Wrapped 2024, disponibile sia per gli utenti di dispositivi mobili iOS e Android che per quelli desktop. Accedere a questa funzione è semplice: gli utenti possono trovare il Wrapped 2024 cliccando sull'icona apposita posizionata in alto nella schermata principale dell'app, oppure tramite un banner dedicato che appare nella homepage.

Una delle caratteristiche più apprezzate di Spotify Wrapped è la possibilità di condividere i risultati sui social network. Spotify ha ottimizzato questa funzionalità, offrendo formati specifici per le storie e i post su piattaforme come Instagram, TikTok e Facebook, permettendo agli utenti di condividere facilmente le loro statistiche musicali con amici e follower. Spotify Wrapped non è una vera e propria analisi culturale che riflette le tendenze e gli umori dell'anno. Con milioni di utenti che aspettano con impazienza questo momento, Wrapped diventa un fenomeno globale che influisce non solo sulle abitudini di ascolto, ma anche sulla scoperta di nuova musica e nuovi artisti. Il servizio di streaming utilizza sofisticate tecnologie di data analytics per generare queste panoramiche, dimostrando l'impatto crescente dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico nel settore dell'industria musicale. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)