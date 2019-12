Solidarietà molisana/ Arrivate in Venezuela le medicine inviate dai volontari dell’Associazione Tedeschi

Il dott. Giovanni Lastoria ha inviato il seguente messaggio da Maracay:

“Buongiorno, saluti a tutto il Comitato. Voglio informarvi che stamani mi sono arrivate le medicine inviate da Anna Maria, attraverso il Direttivo. In questi giorni farò la selezione, classificazione e posteriormente la distribuzione alle famiglie molisane bisognose. Voglio ringraziare il Direttivo e il Comitato Molise Pro Venezuela, Anna Maria Evangelista, Lidia De Sanctis, Michele Petraroia e altri per questa iniziativa, da parte mia metterò tutto il mio impegno e dedizione per far arrivare questi medicinali ai compaesani che soffrono di malattia cronica. Un gran abbraccio a tutti voi e augurandovi un Felice Anno Nuovo.”

Tutti noi ringraziamo questo medico del Molise col papà originario di Civitanova del Sannio e la mamma di Toro che da anni assiste e cura in condizioni di estrema difficoltà tante persone malate e povere in Venezuela.

Il suo esempio illumini la strada da percorrere nel nuovo anno per fare in modo che si moltiplichino i gesti di solidarietà, accoglienza umanitaria e aiuto promosso da alcune comunità locali come Monacilioni e si faccia tutti insieme un passo avanti in direzione dell’integrazione sociale, scolastica e lavorativa per chi torna dal Venezuela o arriva da altri Paesi del Mondo.

Grazie Giovanni!

Comitato Pro Venezuela e Associazione Padre Giuseppe Tedeschi