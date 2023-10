Scuola Edile del Molise/Proroga dei termini del bando di concorso “EdilMovie”

Si comunica la Proroga dei termini per la partecipazione al bando di concorso “EDILMOVIE”. Si avrà tempo fino alle ore 00.00 del 20 Novembre 2023 per partecipare al bando presente sulla homepage della Scuola Edile del Molise (www.scuolaedilemolise.it), Ente Unico Formazione e Sicurezza, per la realizzazione di video e immagini sul tema del lavoro e della sicurezza nel mondo delle costruzioni. “EdilMovie” è un’iniziativa inserita all’interno del percorso “Trasformazione” avviato dalla Scuola Edile del Molise e le parti sociali (ANCE-ACEM Molise, FILLEA CGIL Molise, FILCA CISL Molise, FENEAL UIL Molise) per promuovere la crescita della cultura del lavoro e della sicurezza in edilizia.



La partecipazione al concorso è gratuita, possono partecipare scuole di qualsiasi grado, università, società e aziende, associazioni, lavoratori, professionisti e semplici appassionati, in forma singola o associata.Il tema è “Racconto in mattoni”: storia vera o immaginata che, raccontata e diffusa con sistemi innovativi, costituisca un valido strumento di promozione del lavoro in edilizia e un’inedita rappresentazione del settore delle costruzioni e di come possa essere migliorato nel rispetto delle regole di comportamento per la sicurezza.



Possono concorrere all’assegnazione dei premi, il cui valore totale ammonta a € 3.000,00 (euro tremila/00), tutte le opere iscritte alla Sezione A e B di cui all’art.4 del bando. Alle opere in concorso saranno assegnati i seguenti premi:

SEZIONE A · Premio il miglior filmato: € 1.000,00 (euro mille/00); · Premio per il secondo miglior filmato: € 500,00 (euro cinquecento/00);

SEZIONE B · Premio il miglior filmato: € 1.000,00 (euro mille/00); · Premio per il secondo miglior filmato: € 500,00 (euro cinquecento/00);

Termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso entro le ore 00.00 del 20 Novembre 2023. Per eventuali chiarimenti e comunicazioni è possibile contattare la Scuola Edile del Molise al numero 0874 64448 o scrivendo all’indirizzo [email protected].