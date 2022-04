Scuola/ Doamnda ATA, graduatoria e domanda 2022

CONCORSO ATA 24 MESI

Il bando ATA permette l’inserimento o l’aggiornamento in graduatoria del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario della scuola. La selezione di svolgerà per soli titoli e permetterà ai candidati di entrare in graduatoria o di aggiornare il punteggio.

Profili professionali interessati:

AREA A

– CS – Collaboratori scolastici (bidelli);

AREA AS

– CR – Collaboratori scolastici Addetti alle aziende agrarie;

AREA B

– AA – Assistenti Amministrativi;

– AT – Assistenti Tecnici;

– CU – Cuochi;

– GU – Guardarobieri;

– IF – Infermieri.

