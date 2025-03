Robotica domestica, Roborock lancia a Milano nuova gamma di prodotti intelligenti

(Adnkronos) – Roborock, leader nel settore dello smart cleaning e rinomato per le sue soluzioni di pulizia innovative, ha presentato a Milano una gamma diversificata di elettrodomestici intelligenti, progettati per soddisfare ogni esigenza. Nel corso dell’evento sono stati presentati anche i principali dati emersi da ricerca commissionata dal brand e condotta da BVA Doxa, azienda leader nelle ricerche di mercato in Italia e parte del gruppo BVA. Lo studio ha svelato un mercato in fermento, con un elevato livello di conoscenza dei robot aspirapolvere e un apprezzamento diffuso per i benefici che offrono. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)