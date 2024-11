Rifiuti: 254€ la spesa sostenuta nel 2024 in Molise, leggero aumento rispetto al 2023

Aumenta dello 0,9% rispetto al 2023 la spesa sostenuta da una famiglia molisana per la tariffa dei

rifiuti: in media nel 2024 è di 254€ rispetto ai 252€ dello scorso anno. Spiccano le differenze fra i

singoli capoluoghi: 290€ a Campobasso e 218€ a Isernia. A livello nazionale la spesa si attesta sui 329€,

con un aumento del 2,6% rispetto all’anno precedente.

Rispetto alla raccolta differenziata, nel 2022, seppur con dieci anni di ritardo rispetto a quanto

previsto dalla normativa europea, si è superato l’obiettivo del 65% di rifiuti differenziati a livello

nazionale. In Molise siamo al 58,4%, con qualche disparità fra i singoli capoluoghi, visto che si va dal

44,3% a Campobasso al 47,9% a Isernia.

Sono i dati che emergono dal Rapporto 2024 dell’Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva,

disponibile sul sito web www.cittadinanzattiva.it. L’indagine ha interessato le tariffe rifiuti applicate

in tutti i capoluoghi di provincia italiani nel 2024, e ha preso come riferimento una famiglia tipo

composta da 3 persone ed una casa di proprietà di 100 metri quadri. I costi rilevati sono comprensivi

di Iva (ove applicata) e di addizionali provinciali.

Il quadro nazionale su tariffe e raccolta differenziata

Nel 2024 la spesa media annuale per la famiglia tipo individuata è di €329 con un aumento del 2,6%

circa rispetto all’anno precedente. Il Trentino Alto Adige è la regione più economica (203€), mentre

la Puglia è la più costosa (426,50€ con un aumento di oltre il 4% rispetto all’anno precedente)

Catania è il capoluogo di provincia in cui, come lo scorso anno, si paga di più: 594€ annui, senza

variazioni sul 2023; Trento invece è quello in cui si paga meno: 183€, di poco inferiore rispetto al 2023.

Dalla top ten dei capoluoghi più costosi escono Benevento, Latina, Messina e Salerno; entrano invece

Andria, Cagliari, Pistoia e Trapani. Dalla top ten dei meno cari, esce Bolzano ed entra Siena.

Sono state riscontrate variazioni in aumento in 84 capoluoghi sui 110 esaminati; variazioni in

diminuzione in 20 capoluoghi e situazioni sostanzialmente invariate nei casi restanti.

Raccolta differenziata. Secondo i dati raccolti dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la

Ricerca Ambientale) in Italia nel 2022 sono state prodotte circa 29,1 milioni di tonnellate di rifiuti

urbani (-1,8% rispetto al 2021). La produzione pro capite è di circa 494 chilogrammi per abitante (-

1,6% rispetto al 2021), con valori più elevati al Centro (532 Kg/ab.) seguito dal Nord (506 kg/ab.) e dal

Sud (454 Kg/ab.).

La media nazionale di raccolta differenziata ha raggiunto il 65,2% (+ 1,2% rispetto al 2021) mentre il

18% dei rifiuti urbani prodotti finisce in discarica. A livello di aree geografiche il Nord si posiziona al

primo posto (71,8%) seguito da Centro (61,5%) e Sud (57,5%). A livello di capoluoghi di provincia, la

percentuale di raccolta differenziata pari o superiore al 65% è stata raggiunta da poco più della metà

di essi (57%). In 20 capoluoghi di provincia siamo ancora al di sotto dell’obiettivo del 50%, il cui

raggiungimento era previsto nel 2009. Tra questi spiccano Palermo, con percentuale di raccolta

differenziata al 15,6%, Crotone al 21,4%, Catania al 22% e Foggia al 26%.

Per quanto riguarda la tipologia di rifiuti differenziati nel 2022 la percentuale più elevata è relativa

alla frazione organica (38,3%), seguita da carta (19,3%) e vetro (12,3%) e plastica (9%). Le percentuali

più basse riguardano i RAEE (1,4%) e i rifiuti tessili (0,8%).

Opinioni e comportamenti delle famiglie italiane in tema di corretto conferimento dei rifiuti

I dati provengono dalla ricerca “Economia circolare e consumi sostenibili. Comportamenti delle

famiglie, criticità ed efficacia della risposta pubblica”, realizzata e presentata da EURES Ricerche

Economiche e Sociali nel mese di aprile 2024 per conto di Adoc, Cittadinanzattiva, Federconsumatori,

U.Di.Con e Unione Nazionale Consumatori (UNC), nell’ambito dei progetti finanziati dal MIMIT. D.M.

6/5/2022, art.5.

Impegno dichiarato vs. pratica effettiva: Il fatto che l’85% delle famiglie si dichiari sensibile al ciclo

dei rifiuti e l’89,5% affermi di impegnarsi nel differenziare i rifiuti è sicuramente positivo e riflette una

crescente consapevolezza ambientale. Tuttavia, la discrepanza tra l’impegno dichiarato e la pratica

effettiva (solo il 61% dei rifiuti viene differenziato correttamente) è un segnale che ci sono delle

difficoltà nel portare nella quotidianità quanto promesso. Questo gap può essere attribuito a una serie

di ostacoli pratici.

Principali difficoltà e barriere: Le difficoltà principali sembrano derivare dalla scarsa chiarezza sulla

composizione dei materiali di imballaggio (55,7%), un problema che rende complicata la corretta

separazione dei rifiuti. La gestione inadeguata del servizio (52,4%) è un altro fattore che frena

l’adozione di pratiche più sostenibili, così come l’assenza di incentivi (47,2%) e la difficoltà nel reperire

informazioni o nel gestire il tempo necessario per la differenziazione (42,1%), nonché la mancanza di

spazi adeguati nelle abitazioni (35,4%) per gestire correttamente i vari tipi di rifiuti.

Comportamenti di consumo e rifiuti: Solo il 51,4% delle famiglie è orientato ad acquistare prodotti

sfusi per ridurre gli imballaggi, mentre circa il 36% trova difficoltà nel recupero e nel riutilizzo dei

prodotti, e il 30% ha problemi nel ridurre la quantità di rifiuti prodotti.

Misure di incentivazione: Le soluzioni proposte dalle famiglie per migliorare la situazione sono

interessanti. Un’incentivazione economica tramite vantaggi in bolletta (62,4%) sembra essere la

misura più apprezzata, seguita da campagne di sensibilizzazione (40%).

Conoscenza del servizio: Il dato relativo alla scarsa lettura e conoscenza della carta della qualità del

servizio da parte dei cittadini è indicativo di una carenza di trasparenza nella gestione del servizio e di

una possibile disconnessione tra i cittadini e le politiche locali sui rifiuti. Migliorare la comunicazione

e rendere più accessibili le informazioni potrebbero aumentare la partecipazione attiva e l’efficacia

del sistema di raccolta differenziata.