Randstad e Caf Cisl, al via le selezioni per corsi di formazione per operatori fiscali in Abruzzo e Molise

Randstad apre le candidature per operatori fiscali da inserire nel Caf Cisl Abruzzo e Molise per la campagna 2024. In particolare, le province interessate sono Campobasso/Isernia, L’Aquila, Pescara/Chieti e Teramo. I candidati scelti parteciperanno ad un percorso di formazione gratuito online, con fasi selettive che si terranno tra gennaio e marzo 2024. I candidati ritenuti idonei alla fine del percorso verranno inseriti attraverso un contratto di somministrazione a tempo determinato.

L’offerta è rivolta a persone motivate, con spirito di gruppo e una spiccata capacità di relazione con il pubblico. È necessario aver conseguito la laurea o il diploma di scuola superiore e sapere utilizzare con dimestichezza i principali strumenti informatici. È richiesta inoltre una buona capacità dialettica e una disponibilità di lavoro part time.

Possono presentare domanda di partecipazione al corso persone prive di occupazione (non pensionati), disoccupati oppure occupati part time con contratto massimo di 20 ore settimanali.

“La collaborazione con Caf Cisl Abruzzo e Molise per inserire operatori fiscali che si occuperanno della campagna 2024 – commenta Filippo Pettirossi, Area Manager Randstad -. Ci permette di offrire una reale opportunità di formazione professionale. Offriamo alle persone interessate un percorso formativo che offre un prezioso arricchimento curriculare e concrete possibilità di inserimento lavorativo”

Sul sito www.randstad.it è possibile candidarsi selezionando la provincia di interesse e l’annuncio per ADDETTO ASSISTENZA FISCALE E DICHIARAZIONE REDDITI.

A proposito di Randstad

RANDSTAD è la multinazionale olandese attiva dal 1960 nella ricerca, selezione, formazione di Risorse Umane e somministrazione di lavoro. Presente in 39 Paesi con 4.905 filiali e 46.190 dipendenti per un fatturato complessivo che ha raggiunto nel 2022 27,6 miliardi di euro – è leader al mondo nei servizi HR. Presente dal 1999 in Italia, RANDSTAD conta ad oggi circa 3000 dipendenti e oltre 280 filiali a livello nazionale. È la prima Agenzia per il Lavoro ad avere ottenuto in Italia le certificazioni SA8000 (Social Accountability 8000) e GEEIS-Diversity (Gender Equality European & International Standard) volta a promuovere politiche di uguaglianza di genere e di valorizzazione delle diversità. Randstad è Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026.