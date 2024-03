PS5 Pro sarà tre volte più veloce del modello originale

(Adnkronos) – Sony sarebbe al lavoro su un modello avanzato di PlayStation 5, denominato PS5 Pro, che promette di migliorare l'esperienza di gioco grazie a una GPU notevolmente più potente. Secondo quanto riportato da fonti vicine all'industria, questo nuovo modello potrebbe vantare una velocità di elaborazione grafica fino a tre volte superiore rispetto ai modelli attuali di PS5. Le fonti hanno svelato dettagli tecnici impressionanti riguardanti PS5 Pro, attualmente conosciuta con il nome in codice "Trinity". Dalle informazioni trapelate, emerge che la console potrebbe raggiungere i 67 teraflops in calcoli a virgola mobile a 16 bit. Ciò rappresenterebbe un miglioramento del 45% nelle prestazioni di rendering rispetto all'attuale PS5, che si attesta a 10,28 teraflops. Oltre a questo impressionante salto qualitativo nella potenza di calcolo, si parla anche di una potenziale triplicazione delle prestazioni di ray tracing, con picchi fino a quattro volte superiori in alcuni scenari. Queste specifiche, che sembrano uscite direttamente da un documento tecnico interno di Sony, anticipano una console capace di definire nuovi standard per l'industria videoludica. Il documento menziona inoltre la PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), una tecnologia che sfrutterebbe l'apprendimento automatico di PlayStation per l'upscaling delle immagini in maniera simile a quanto offerto da soluzioni concorrenti come Nvidia's DLSS o AMD's FSR. Questa innovazione potrebbe non solo permettere risoluzioni fino a 8K in futuro, ma anche migliorare significativamente le prestazioni di ray tracing su questo hardware.

Nonostante le fonti abbiano avuto un trascorso variabile in termini di affidabilità, le recenti segnalazioni indicano che gli studi interni di Sony avrebbero iniziato a testare i kit di sviluppo della PS5 Pro già da settembre, estendendo l'accesso ai terzi da gennaio. Queste informazioni convergono verso una possibile data di lancio intorno al periodo festivo del 2024, mantenendo le aspettative elevate per l'arrivo di questa console di mezza generazione.