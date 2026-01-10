Poste Italiane/Super App da record, la usa un molisano su tre

Il Molise è la quarta regione in Italia nel rapporto tra utilizzatori dell’app “P” e residenti. Sono già oltre 100mila gli utenti che la utilizzano, Isernia sesta provincia in Italia.Tra i comuni, nella “top 3” molisana ci sono Colli a Volturno, Montaquila e Carovilli: tutti con percentuale di utilizzo pari o superiore al 50%.

La transizione digitale di Poste Italiane è una realtà da record in Molise. Sono oltre 100mila, infatti, i cittadini molisani che usano la Super App “P”, l’applicazione che ha assorbito le precedenti applicazioni BancoPosta e Postepay e che offre in un tap tutti i servizi e prodotti del Gruppo.

Nel rapporto tra utilizzatori e residenti, il Molise è la quarta regione in Italia,preceduto soltanto dalla Basilicata, dalla Campania e dalla Calabria.

In media, dunque, un molisano su tre utilizza già la App “P”, divenuta in pochi mesi leader tra le app gratuite in Italia disponibili su Apple store e Google Play, rendendo estremamente agevole la migrazione dalle vecchie app di Poste Italiane alla nuova perché ha garantito continuità operativa agli utenti che hanno potuto continuare ad usare le precedenti credenziali di accesso già in uso.

Tra i comuni, quelli molisani più “smart” con la nuova app di Poste Italiane sono Colli a Volturno, Montaquila e Carovilli, tutti con percentuale di utilizzo superiore al 50%. Seguono, subito sotto, Pietrabbondante, Castelbottaccio, Castelmauro, Pozzilli e Isernia.

A livello provinciale, proprio Isernia è sesta in Italia con il 37,3% di utilizzatori in rapporto agli abitanti (dietro Caserta, Crotone, Vibo Valentia, Reggio Calabria e Messina).

I servizi della nuova App “P”.Con l’App “P” è possibile prenotare il proprio turno all’ufficio postale e velocizzare le operazioni allo sportello. Permette di amministrare il proprio conto corrente BancoPosta, le carte di pagamento Postepay e i prodotti di risparmio. Inoltre, è possibile gestire le polizze assicurative, controllare le linee telefoniche fisse e mobili, svolgere tutte le operazioni per sottoscrivere un contratto luce e gas con Poste Energia, tenendo d’occhio le forniture.

Naturalmente dalla super App si possono anche seguire le spedizioni di pacchi e corrispondenza. Basta un tocco sullo smartphone per fare ricariche e ordinare bonifici, inviare e ricevere denaro, prelevare contanti senza carte agli Atm Postamat e domiciliare le bollette, pagare bollettini, bolli auto e moto. Con la funzione “Mappe” è possibile cercare l’ufficio postale più vicino o più comodo, i Punto Poste e i Punto Lis, i locker per ritirare o fare il reso di un pacco, trovare gli Atm Postamat e le cassette postali, oltre agli spazi filatelia e ai negozi che aderiscono a ScontiPoste, il programma di cashback di Poste Italiane.

Altra importante novità è il wallet digitale, spazio unico dove conservare carte di pagamento di Poste Italiane, documenti, carte fedeltà, spedizioni e prenotazioni. Il vero punto di forza della Super App è, quindi, l’integrazione in un’unica piattaforma di un ampio numero di servizi che in passato erano distribuiti su app diverse e la forte semplificazione a vantaggio del cittadino.

La forza dei numeri e l’uso intuitivo della App confermano l’efficacia della strategia digitale del Gruppo che fa della sua piattaforma omnicanale di relazione e connessione il gate per dialogare con i cittadini.